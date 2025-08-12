DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SALZGITTER AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Details zeigten eine enttäuschende Entwicklung im Kerngeschäft Stahl, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda). Diese lägen unter den Markterwartungen./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 23,74EUR auf Tradegate (12. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

