    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SALZGITTER AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Details zeigten eine enttäuschende Entwicklung im Kerngeschäft Stahl, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda). Diese lägen unter den Markterwartungen./la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 23,74EUR auf Tradegate (12. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Bastian Synagowitz
    Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 21
    Kursziel alt: 21
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


