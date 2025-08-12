    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien
    BAADER BANK stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Add'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Add" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Zahlen seien alles in allem gut ausgefallen, schrieb Andre Remke in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Das Wachstum der erwirtschafteten Mittel aus dem operativen Geschäft (FFO 1) habe auf dem deutschen und dem polnischen Mietmarkt seine Erwartungen übertroffen./rob/bek/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:23 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 14,70EUR auf Tradegate (12. August 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Andre Remke
    Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 14
    Kursziel alt: 14
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



