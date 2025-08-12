BAADER BANK stuft Norma Group auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sich die Umsätze und die Profitabilität des Herstellers von Verbindungstechnik verbessert, schrieb Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auf Jahressicht seien sie jedoch noch immer rükläufig. Der Experte betonte derweil, dass der Jahresausblick trotz des Gegenwindes durch Wechselkurseffekte bestätigt worden sei./rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:35 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,83 % und einem Kurs von 17,66EUR auf Tradegate (12. August 2025, 09:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Peter Rothenaicher

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

