Explosive Kursgewinne? Die könnten hier jederzeit bevorstehen!

In den vergangenen zwei Jahren hatten Anlegerinnen und Anleger der zuvor gefeierten Solarbranche nur wenig zu lachen. Hohe Zinsen ließen viele kommerzielle Projekte finanziell unattraktiv werden und auch die private Nachfrage kam auf vielen Wachstumsmärkten unter Druck.

Die Crashs der Anteile von Unternehmen wie SolarEdge und SMA Solar, aber auch Enphase Energy sind ein warnendes Beispiel dafür, was mit überhypten Branchen und ihren Vertretern geschehen kann, wenn sich die zuvor hohen Wachstumserwartungen nicht erfüllen.

Bei Enphase Energy besteht noch Nachholpotenzial

Doch inzwischen gibt es Anlass zur Hoffnung. Der KI-Boom wird in den kommenden Jahren für eine rasch steigende Energienachfrage sorgen. Dabei wird auch Solarstrom als emissionsfreie Alternative unverzichtbar sein. Schon jetzt baut die Volksrepublik China in noch nie dagewesenem Tempo ihre Solarkapazitäten aus – und nimmt damit Druck vom mit Überkapazitäten kämpfenden Markt.

Einige Solaraktien haben sich inzwischen deutlich von ihren Mehrjahrestiefs erholen können. SolarEdge beispielsweise hat sich in den vergangenen Wochen mehr als verdoppelt. Die Anteile von Wechselrichterhersteller Enphase Energy sind jedoch noch kaum in Fahrt gekommen. Das ist kurios, denn das Unternehmen war eines der wenigen, dass selbst auf dem Höhepunkt der Krise noch profitabel blieb. Das könnte jetzt für eine Nachzügler-Rallye und einen Turnaround sorgen.

Enphase Energy Chartsignale

Intakter Abwärtstrend: Die Aktie handelt seit mehr als zwei Jahren in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Bisherige Turnaround-Versuche scheiterten immer wieder.

Die Aktie handelt seit mehr als zwei Jahren in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Bisherige Turnaround-Versuche scheiterten immer wieder. Nachlassende Verkaufsdynamik: Doch inzwischen hat die Verkaufsdynamik spürbar nachgelassen. Das Verkaufsinteresse ist rückläufig.

Doch inzwischen hat die Verkaufsdynamik spürbar nachgelassen. Das Verkaufsinteresse ist rückläufig. Bullishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren ist es gegen den Trend der Aktie zu Aufwärtstrends gekommen. Das befürwortet eine Trendwende.

In den technischen Indikatoren ist es gegen den Trend der Aktie zu Aufwärtstrends gekommen. Das befürwortet eine Trendwende. Rebound wahrscheinlich: Der Abwärtstrend ist sehr weit fortgeschritten, die Aktie auch auf höheren Zeitebenen überverkauft. Das lässt eine Gegenbewegung erwarten.

Eine Turnaround-Chance aus dem Lehrbuch

Mit Blick auf den Chart gibt es nichts zu beschönigen. Der ist nach Verlusten von mehr als 70 Prozent gegenüber dem Stand vor einem Jahr in einer schrecklichen Verfassung. Immerhin hat das Tempo des sonst intakten Abwärtstrends nachgelassen.

In den vergangenen Monaten verliefen die Kursverluste in einem Abwärtstrendkanal mit einer Breite von 20 US-Dollar. Das bot vor allem aktiven Anlegerinnen und Anlegern immer wieder Trading-Chancen, auch weil sich neben der Abwärtstrendoberkante die 50-Tage-Linie als hartnäckiger Widerstand entpuppte, an dem Enphase Energy wiederholt scheiterte.

Nicht nur eine kurzfristige Gegenbewegung, ...

Doch aussichtslos sind die Chancen auf einen Turnaround keineswegs, wie nicht nur die Anteile von Mitbewerbern bewiesen haben, sondern auch die technischen Indikatoren belegen.

Vor allem im Trendstärkeindikator MACD liegt eine ausgeprägte bullishe Divergenz vor. Das Barometer befindet sich bereits seit einem Dreivierteljahr in einem Aufwärtstrend, obwohl die Aktie immer weiter gefallen ist. Damit wachsen die Chancen auf eine Trendwende täglich. Zuletzt konnte der MACD seine Signallinie überwinden. Damit ist auch der kurzfristige Abwärtstrend zwar noch intakt, dieser hat jedoch bereits an Schwung eingebüßt.

Im Relative-Stärke-Index (RSI) ist es zwar noch zu keinem gegen den Trend der Aktie gerichteten Aufwärtstrend gekommen, doch eine Bodenbildung ist hier klar erkennbar. Damit wurden die Mehrjahrestiefs um 29,89 US-Dollar technisch nicht bestätigt, was diese als Fehlsignal entpuppen könnte. Auch das bietet wachsende Trendwendechancen.

... sondern auch eine nachhaltige Erholung wird immer wahrscheinlicher!

Von überverkauften Niveaus gestartet hat sich die Aktie in den vergangenen Tagen bereits etwas erholen können. Damit wird kurzfristig eine U-förmige Erholung möglich, welche Enphase Energy zu einem neuen Angriffsversuch über die Widerstände bei 40,00 und 45,00 US-Dollar verhelfen könnte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem kurzfristigen Rebound eine länger anhaltende Gegenbewegung wird, wächst nicht nur aufgrund der bullishen Divergenzen, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass die Aktie auch auf höheren Zeitebenen überverkauft ist. Sowohl der Wochen- als auch der Monats-RSI liegen bei rund 32 Zählern. Das zeigt einen bereits sehr weit fortgeschrittenen Abwärtstrend an, der kaum noch weitere Downside bietet.

Profitabel und schuldenfrei – eine Seltenheit in der Solarbranche!

Eine solche Interpretation legt auch die Unternehmensbewertung nahe. Für das laufende Geschäftsjahr ist Enphase Energy mit dem 12,5-Fachen der von Expertinnen und Experten erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt meilenweit unter dem historischen Bewertungsmittel von 53,7 – ganz zu schweigen von Peers wie SolarEdge, die erstmal in die Gewinnzone zurückkehren müssen. Darüber hinaus ist Enphase Energy schuldenfrei und verfügt über ein Nettovermögen in Höhe von knapp 300 Millionen US-Dollar.

Auch bei anderen Bewertungskennziffern gibt Enphase Energy eine gute Figur ab. Deutlich unter den Branchenwerten notiert die Aktie beim Verhältnis aus Unternehmenswert und operativem Ertrag (EV/EBITDA), wo der Abschlag bei 35,6 Prozent liegt. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis notiert das Unternehmen um 34,6 Prozent unter der Vergleichsgruppe. Ein Wert von 11,7 bedeutet außerdem eine Cashflow-Rendite von 8,5 Prozent. Das ist nach den Regeln der Fundamentalanalyse auch branchenübergreifend ein attraktiver Wert.

Analysten zurückhaltend, aber zuversichtlich für steigende Kurse

Mit ihren Einschätzungen zur Aktie zeigen sich Analystinnen und Analysten zwar noch verhalten. Bei insgesamt 35 Bewertungen liegen elfmal "Kaufen" oder "Übergewichten" sowie 14 Mal "Halten" vor. Zum Verkauf oder Reduzieren ist Enphase Energy immerhin zehnmal. Im Schnitt ergibt sich daraus eine Bewertung zum Halten.

Aufwärtspotenzial sieht die Wall Street im Mittel aber dennoch kräftiges. Der faire Wert wird aktuell auf 41,92 US-Dollar veranschlagt. Das bedeutet gegenüber dem Schlusskurs vom Montag eine Upside von 28,7 Prozent.

Eine "Wildcard" ist außerdem das hohe Leerverkaufsinteresse. Nach zuletzt gemeldeten Daten sind 20,8 Prozent aller Anteile leerverkauft. Damit besteht hier neben Chancen auf eine technische Trendwende und eine fundamentale Aufholjagd auch die Möglichkeit eines Short-Squeeze.

Enphase Energy auf einen Blick

ISIN: US29355A1079

US29355A1079 Marktkapitalisierung: 4,24 Milliarden US-Dollar

4,24 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2025: 12,5

12,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten Fairer Wert (laut Konsens): 41,92 US-Dollar

41,92 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +28,7 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Verbesserte Chancen auf eine Trendwende, eine attraktive Bewertung und explosives Short-Squeeze-Potenzial? Mehr können sich Anlegerinnen und Anleger von einem Turnaround-Wert kaum erhoffen, zumal sich das Management zuletzt selbst vorsichtig optimistisch für die weitere Geschäftsentwicklung gezeigt hat, was steigende Kurse befürworten würde.

Wer bereit ist, zugunsten sehr hoher Ertragschancen etwas Risiko einzugehen, sollte auf den Call-Optionsschein GV6VEK setzen. Dieser verfügt über einen Basispreis von 30,00 US-Dollar und eine Laufzeit bis zum 20. März 2026. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 2,4.

Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Schwankungsbreite sollten sich in Anlegerinnen und Anleger vom vermeintlich niedrigen Hebel jedoch nicht in die Irre führen lassen. Das folgende Auszahlungsprofil demonstriert, wie groß die Renditechancen mit GV6VEK sind, sollte die Aktie auf in diesem Jahr bereits verzeichnete Kursniveaus zurückkehren:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unterhalb von 30,00 US-Dollar notieren, verfällt GV6VEK wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Enphase Energy nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter seine bisherigen Jahrestiefs fällt. Damit lägen neue Verkaufssignale vor und es wäre ein neuer Bodenbildungsversuch abzuwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion