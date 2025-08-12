Vestas bügeln Kursdelle dank neuer Aufträge aus

Die Aktie des Windturbinenherstellers profitierte von neuen Aufträgen aus den USA. Insgesamt belaufen sich diese auf eine Leistung von 950 Megawatt. Die Analysten der Citibank sprachen von einer wichtigen Nachricht für Vestas. Damit verdoppelten sich die Aufträge aus den USA auf Jahressicht.

KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Aktien von Vestas haben am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Mit einem Plus von rund fünf Pozent konnten sie das Minus vom Montag, als eine Kapitalerhöhung des Branchenkollegen Orsted belastet hatte, wieder ausgleichen. Vestas setzten damit ihre Bodenbildungsphase der Vormonate fort.

Allerdings gebe es keine Angaben zum zeitlichen Rahmen. Daher blieben Fragen für den Einfluss auf die Ergebnisse, die bei der kommenden Telefonkonferenz ein Thema seien - ebenso wie Folgeaufträge nach 2027./mf/stk/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Orsted Aktie Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 29,01 auf Tradegate (12. August 2025, 10:01 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um -29,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,60 %. Die Marktkapitalisierung von Orsted bezifferte sich zuletzt auf 11,93 Mrd.. Orsted zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 13,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 424,29DKK. Von den letzten 7 Analysten der Orsted Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 540,00DKK was eine Bandbreite von +783,39 %/+1.808,13 % bedeutet.



