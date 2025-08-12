    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer

    - Erfahrener Industriemanager tritt zum 1. November 2025 Nachfolge von Dr. Lukas
    Burkhardt an
    - Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und Syringe
    Systems

    Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Achim Schalk zum Vorstand der
    Unternehmensgruppe bestellt. Er folgt zum 1. November 2025 auf Dr. Lukas
    Burkhardt, der Gerresheimer auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen
    beruflichen Herausforderung zu stellen. Achim Schalk kommt vom
    Spezialmaterialien- und Vliesstoff-Produzenten Magnera Inc., wo er zuletzt das
    Geschäft in den Regionen EMEIA und APAC verantwortete. Das Unternehmen war im
    November 2024 aus der Fusion der Sparte Health, Hygiene and Specialties von
    Berry Global Inc. mit Glatfelter Inc. hervorgegangen. Der erfahrene
    Industriemanager bringt über 25 Jahre Erfahrung in der internationalen
    Unternehmensführung in spezialisierten Industriebranchen mit. Achim Schalk
    startete nach Abschluss seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften seine
    Karriere beim Automobilzulieferer Kolbenschmidt Pierburg. Nach mehr als 10
    Jahren in wachsender Verantwortung im Bereich Finanzen und Controlling,
    durchlief er verschiedene Karrierestationen in den Bereichen Einkauf, Vertrieb,
    Produktentwicklung und Operations bei Unternehmen der Berry Global Gruppe,
    zuletzt als Executive Vice President und General Manager der Sparte Health,
    Hygiene & Specialties EMEIA & Asia, die im November 2024 mit Glatfelter Inc. zu
    Magnera Inc. fusionierte. Bei Gerresheimer wird er als Mitglied des Vorstandes
    die Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und
    Syringe Systems übernehmen.

    "Achim Schalk verfügt über umfassende Erfahrungen als Führungskraft in großen
    internationalen Produktionsunternehmen mit ausgewiesener Expertise in den
    Bereichen Operations, Sales und Finance", so Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des
    Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Wir sind davon überzeugt, dass er die
    Integration der Bormioli Pharma und das geplante Wachstum der Gerresheimer
    Gruppe erfolgreich weiter vorantreiben wird."

    Verantwortung für drei Business Units

    Mit der Berufung von Achim Schalk werden die Verantwortlichkeiten im Vorstand
    für die Business Units neu zugeordnet. Achim Schalk wird ab November 2025 die
    globale Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und
    Syringe Systems der Unternehmensgruppe übernehmen. Dietmar Siemssen, CEO der
    Gerresheimer AG, führt die Business Units Primary Packaging Plastics, Medical
    Systems und Advanced Technologies.

    Dr. Lukas Burkhardt verlässt Gerresheimer auf eigenen Wunsch

    Achim Schalk tritt die Nachfolge von Dr. Lukas Burkhardt an, der sich nach acht
    Jahren im Vorstand der Gerresheimer AG entschieden hatte, seinen Vertrag nicht
    zu verlängern und eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

    "Wir danken Dr. Lukas Burkhardt für sein Engagement und seinen Beitrag zum
    Unternehmenswachstum in den letzten Jahren", so Dr. Axel Herberg abschließend.

    Pressekontakt:

    Gerresheimer AG
    Jutta Lorberg
    Head of Corporate Communication
    T +49 211 6181 264
    mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/6094905
    OTS: Gerresheimer AG
    ISIN: DE000A0LD6E6
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

