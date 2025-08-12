    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Produktion von Klimageräten binnen fünf Jahren um 75,1 % gestiegen / Importe von Klimageräten 2024 mit wertmäßig +48,2 % ebenfalls deutlich höher als 2019

    WIESBADEN (ots) - Mit Blick auf heiße Sommer wächst der Bedarf an Klimaanlagen
    und -geräten. Die Produktion von Klimageräten in Deutschland ist in den letzten
    fünf Jahren um 75,1 % auf rund 317 000 Stück im Jahr 2024 gestiegen, wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das ist der höchste Stand der
    letzten fünf Jahre; 2019 wurden hierzulande noch 181 000 solcher Geräte
    hergestellt. Wertmäßig nahm die Produktion im selben Zeitraum um 34,4 % auf 1,5
    Milliarden Euro im Jahr 2024 zu.

    Italien 2024 wichtigstes Herkunftsland von Klimageräten

    Auch die Importe von Klimageräten sind in den letzten fünf Jahren deutlich
    gestiegen: Der Wert der insgesamt eingeführten Geräte nahm gegenüber 2019 um
    48,2 % auf 949 Millionen Euro im Jahr 2024 zu. 2019 hatte er noch 640 Millionen
    Euro betragen. Den bisher höchsten Wert erreichten die Importe von Klimageräten
    im Jahr 2023 mit 957 Millionen Euro.

    Wichtigstes Herkunftsland von Klimageräten war im Jahr 2024 Italien mit einem
    Anteil von 25,0 % (237 Millionen Euro), gefolgt von China mit 13,7 % (130
    Millionen Euro) und Schweden mit 10,4 % (98 Millionen Euro).

    Die Exporte von Klimageräten sind 2024 gegenüber 2019 dagegen leicht
    zurückgegangen: um 2,8 % auf 713 Millionen Euro.

    Methodische Hinweise:

    Für die Betrachtung zur Produktion von Klimaanlagen und -geräten wurden folgende
    GP-Nummern zusammengefasst: GP19-282512201 Klima- als Kompaktgeräte zum Einbau
    in Wände, Fenster; GP19-282512203 Split-Systeme; GP19-282512500 Klimageräte, mit
    Kälteerzeugungsvorrichtung; GP19-282512700 Andere Klimageräte, ohne
    Kälteerzeugungsvorrichtung. Klimageräte für Kraftfahrzeuge sowie Teile für
    Klimageräte sind in der Betrachtung nicht enthalten.

    Für die Betrachtung zum Außenhandel mit Klimaanlagen und -geräten wurden
    folgende Warenummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik
    zusammengefasst: WA84151010 Klimakompaktgeräte zum Einbau in Wände; WA84151090
    Klimageräte zum Einbau in Wände, getrennte Elemente; WA84158100 Klimageräte mit
    Kälteerzeugungsvorrichtung, Ventil; WA84158200 Klimageräte mit
    Kälteerzeugungsvorrichtung; WA84158300 Klimageräte ohne
    Kälteerzeugungsvorrichtung. Klimageräte für Kraftfahrzeuge sowie Teile für
    Klimageräte sind in der Betrachtung nicht enthalten.

    Weitere Informationen:

    Weitere Jahresdaten zur Produktion bietet die Datenbank GENESIS-Online in der
    Tabelle 42131-0004. Ergebnisse der Außenhandelsstatistik sind in den Tabellen
    51000 abrufbar.

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

