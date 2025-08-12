China schockt Nvida mit der Empfehlung an chinesische Unternehmen, keine H20-Chips mehr zu kaufen - damit hängen 13% des Gesamtumsatzes von Nvidia in der Luft. Und was macht die Nvidia-Aktie vorbörslich? Sie ist kaum verändert - ist das Humor oder doch eine Form von Bullen-Ignoranz im Endstadium? Heute die Daten zur Inflation in den USA - verbunden mit der Frage, wie es mit den Zinsen weiter gehen wird. Nur eine sehr hohe Zahl dürfte eine Senkung der Zinsen bei der nächsten Sitzung im September verhindern, so die Markterwartung. Trump hat mit E.J. Antoni einen loyalen Gefolgsmann zum Nachfolger des Bureau of Labor Statistics ernannt - und diese Behörde gibt nicht nur die US-Arbeitsmarktdaten heraus, sondern eben auch die Inflations-Daten!

Hinweise aus Video:

1. China fordert Unternehmen auf keine Nvidia H20-Chips zu verwenden

2. Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie sinkt weiter

Das Video "China schockt Nvidia - Inflation, Fed und Zinsen! " sehen Sie hier..