Ford investiert 2 Milliarden US-Dollar für günstigere E-Autos

Die Maßnahme ergänzt die bereits geplanten 3 Milliarden US-Dollar für den Bau eines Batterieparks in Michigan. Zusammen sollen die Projekte fast 4.000 neue Arbeitsplätze schaffen oder sichern, teilte das Unternehmen mit. "Wir haben einen radikalen Ansatz für eine sehr schwierige Herausforderung gewählt: Fahrzeuge zu entwickeln, die Kunden in allen wichtigen Aspekten begeistern – Design, Innovation, Flexibilität, Platz, Fahrspaß und Kosten – und das mit amerikanischen Arbeitskräften", sagte Ford-CEO Jim Farley in einer Mitteilung.

Ford Motor kündigt eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar in sein Montagewerk in Louisville, Kentucky, an. Ziel ist es, eine neue Generation preisgünstiger Elektrofahrzeuge (EVs) auf den Markt zu bringen und sich damit in einem zunehmend umkämpften globalen Markt zu behaupten.

Erster Schritt: Elektrischer Pickup für 30.000 US-Dollar

Das neue "Universal EV Program" von Ford startet mit einem mittelgroßen, viertürigen Elektro-Pickup, der im Louisville-Werk gefertigt werden soll. Der Produktionsstart ist für 2027 vorgesehen. Der Einstiegspreis: 30.000 US-Dollar – inflationsbereinigt etwa der gleiche Preis wie beim Ford Model T.

Ford will für die neuen Modelle Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) in den USA montieren, um Abhängigkeiten von chinesischen Lieferketten zu vermeiden. "Wir wussten, dass chinesische Hersteller wie BYD oder neue globale Start-ups den Markt erobern wollen – ebenso wie große Technologieunternehmen", sagte Farley. "Deshalb brauchten wir einen radikalen Ansatz, um ein erschwingliches Fahrzeug zu schaffen."

Jobsicherheit mit Abstrichen

Der Umbau des Louisville-Werks wird rund 2.200 Arbeitsplätze sichern. Allerdings werden nach der Umstellung auf EV-Produktion etwa 600 Stellen weniger benötigt als bisher. Laut Ford beschäftigte das Werk im April 2024 noch mehr als 3.000 Mitarbeiter. Farley betonte gegenüber CNBC, dass Ford gleichzeitig an anderer Stelle weiter Personal aufstockt: "Ford ist der einzige Autobauer in den USA, der seit der Rezession 13.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Wir werden nicht aufhören."

Politische Unsicherheit als Risiko

Das Investment kommt in einer Phase, in der US-Hersteller auf neue Rahmenbedingungen unter Präsident Donald Trump reagieren müssen. Dazu gehört auch das Auslaufen der EV-Steuergutschriften ab dem 30. September – ein potenzieller Dämpfer für die Nachfrage im unteren Preissegment.

Mit dem Projekt in Louisville und dem Batteriepark in Michigan will Ford die Weichen für eine neue Ära stellen. Die Botschaft ist klar: Der Konzern will den "Model-T-Moment" der Elektromobilität aus den USA heraus gestalten – bevor internationale Wettbewerber den Takt vorgeben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



