Baader Bank belässt Norma Group auf 'Add' - Ziel 16 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,08 % und einem Kurs von 17,38 auf Tradegate (12. August 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +5,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 559,50 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -18,98 %/+56,25 % bedeutet.