    ANALYSE-FLASH

    Baader Bank belässt Norma Group auf 'Add' - Ziel 16 Euro

    • Baader Bank belässt Norma Group auf "Add" mit 16 Euro.
    • Umsätze und Profitabilität im Q2 verbessert, aber rückläufig.
    • Jahresausblick trotz Wechselkursproblemen bestätigt.
    MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sich die Umsätze und die Profitabilität des Herstellers von Verbindungstechnik verbessert, schrieb Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auf Jahressicht seien sie jedoch noch immer rükläufig. Der Experte betonte derweil, dass der Jahresausblick trotz des Gegenwindes durch Wechselkurseffekte bestätigt worden sei./rob/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:35 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    NORMA Group

    +7,46 %
    +5,05 %
    0,00 %
    +35,33 %
    +2,27 %
    -11,35 %
    -40,34 %
    -65,60 %
    -26,47 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,08 % und einem Kurs von 17,38 auf Tradegate (12. August 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +5,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 559,50 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -18,98 %/+56,25 % bedeutet.


    Rating: Add
    Analyst:
    Kursziel: 16 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
