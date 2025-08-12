ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Norma Group auf 'Add' - Ziel 16 Euro
- Baader Bank belässt Norma Group auf "Add" mit 16 Euro.
- Umsätze und Profitabilität im Q2 verbessert, aber rückläufig.
- Jahresausblick trotz Wechselkursproblemen bestätigt.
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sich die Umsätze und die Profitabilität des Herstellers von Verbindungstechnik verbessert, schrieb Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auf Jahressicht seien sie jedoch noch immer rükläufig. Der Experte betonte derweil, dass der Jahresausblick trotz des Gegenwindes durch Wechselkurseffekte bestätigt worden sei./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:35 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,08 % und einem Kurs von 17,38 auf Tradegate (12. August 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +5,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 559,50 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -18,98 %/+56,25 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 16 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wenn der liebe Gott = Humpy Trumpy will kriegen wir die Aktie(n) bald viel billiger :lick:
stabilus würde ich noch als Erfolgsgeschichte sehen. Zweistellige Ebitmarge und über Jahre Wachstum und Diversifikation außerhalb des Automobilbereichs. Aber ja die Börse honoriert das aktuell null. Stabilus wird als Automobilzulieferer abgestraft. Klar war die letzte Übernahme spekulativ, aber die Zinsen sinken, das sorgt für Entspannung.
Norma finde ich gut, dass sich die Kapitalseite durchsetzt und ja ohne Großaktionäre tut sich Norma schwer. Ich finde es gut, dass Teleios Einfluss nimmt zu Gunsten der Aktionäre. Wer macht es sonst? Klar wirkt dann auch ein Anteil von 21 Prozent dominant, wenn es sonst keine größeren Aktionäre gibt. Besser wie wenn im Aufsichtsrat nur alles abgenickt wird.
Abgerechnet wird am Schluss. Viel Glück! Jobl