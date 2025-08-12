    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    555 Milliarden oder nichts? Regionalbanken stehen vor ihrer größten Bewährungsprobe im Baufinanzierungsmarkt (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Der deutsche Baufinanzierungsmarkt steht vor einer
    einschneidenden Veränderung: Allein zwischen 2026 und 2031 sollen
    Anschlussfinanzierungen im Volumen von 555 Milliarden Euro neu verhandelt
    werden. Besonders betroffen: die Regionalbanken, die mit einem Marktanteil von
    knapp 45 Prozent das größte Bestandsvolumen halten.

    - 60 Prozent der früh aktiven Kund:innen holen mindestens zwei
    Vergleichsangebote ein
    - Über 90 Prozent der frühzeitig vom Institut angesprochenen Kund:innen bleiben
    ihrer Bank treu
    - 76 Prozent der Kund:innen verlängern beim bisherigen Kreditinstitut
    - Bei Vermittlerabschlüssen sinkt die Quote auf 51 % (Sparkassen) bzw. 40 %
    (VR-Banken)

    Die "Prolongationswelle" wird weitreichende Folgen für Kundenbindung,
    Ertragslage und Wettbewerbsdynamik haben. Dies zeigt die aktuelle Studie* zu
    Anschlussfinanzierungen im Baufinanzierungsmarkt der globalen Strategieberatung
    Simon-Kucher. Denn das Kundenverhalten verändert sich spürbar - und damit auch
    die Anforderungen an Vertrieb und Marktbearbeitung.

    Prolongation kein Selbstläufer mehr - jeder vierte Kunde wechselt

    Derzeit verlängern im Durchschnitt 76 Prozent der Kund:innen gemäß Studie ihre
    Baufinanzierung beim bisherigen Institut. Für Sparkassen liegt die Quote bei 78
    Prozent, für Volks- und Raiffeisenbanken bei 77 Prozent. Auffällig ist jedoch:
    Sobald die ursprüngliche Finanzierung über einen Vermittler abgeschlossen wurde,
    sinkt die Loyalität deutlich. Die Prolongationsquote fällt dann auf 51 Prozent
    bei Sparkassen und auf nur 40 Prozent bei Volks- und Raiffeisenbanken. "Die
    Ergebnisse machen deutlich, wie entscheidend der Bindungsaufbau in der
    Erstfinanzierung ist - insbesondere bei Abschlüssen über Vermittler", sagt Dr.
    Steven Kiefer, Partner bei Simon-Kucher. "Wo keine emotionale Kundenbeziehung
    besteht, wird deutlich häufiger gewechselt."

    Frühzeitige Ansprache als Schlüssel zur Bindung

    Ein klarer Zusammenhang besteht zwischen dem Zeitpunkt, zu dem sich Kund:innen
    mit der Anschlussfinanzierung auseinandersetzen und der Wahrscheinlichkeit einer
    Verlängerung. Kund:innen, die sich mehr als zwei Jahre vor Zinsbindungsende mit
    dem Thema beschäftigen, holen in über 60 Prozent der Fälle mindestens zwei
    Vergleichsangebote ein - und wechseln deutlich häufiger. Wird die Kundschaft
    hingegen frühzeitig durch die Bank kontaktiert, verlängern über 90 Prozent beim
    Ursprungsinstitut. "Eine frühzeitige, systematische Kundenansprache ist heute
    der zentrale Hebel für die Verlängerung", erklärt Hendrik Tacke, Director bei
    Simon-Kucher. "Wer erst kommuniziert, wenn die Zinsbindung fast abgelaufen ist,
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    555 Milliarden oder nichts? Regionalbanken stehen vor ihrer größten Bewährungsprobe im Baufinanzierungsmarkt (FOTO) Der deutsche Baufinanzierungsmarkt steht vor einer einschneidenden Veränderung: Allein zwischen 2026 und 2031 sollen Anschlussfinanzierungen im Volumen von 555 Milliarden Euro neu verhandelt werden. Besonders betroffen: die Regionalbanken, die mit …