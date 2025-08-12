555 Milliarden oder nichts? Regionalbanken stehen vor ihrer größten Bewährungsprobe im Baufinanzierungsmarkt (FOTO)
Frankfurt (ots) - Der deutsche Baufinanzierungsmarkt steht vor einer
einschneidenden Veränderung: Allein zwischen 2026 und 2031 sollen
Anschlussfinanzierungen im Volumen von 555 Milliarden Euro neu verhandelt
werden. Besonders betroffen: die Regionalbanken, die mit einem Marktanteil von
knapp 45 Prozent das größte Bestandsvolumen halten.
- 60 Prozent der früh aktiven Kund:innen holen mindestens zwei
Vergleichsangebote ein
- Über 90 Prozent der frühzeitig vom Institut angesprochenen Kund:innen bleiben
ihrer Bank treu
- 76 Prozent der Kund:innen verlängern beim bisherigen Kreditinstitut
- Bei Vermittlerabschlüssen sinkt die Quote auf 51 % (Sparkassen) bzw. 40 %
(VR-Banken)
Die "Prolongationswelle" wird weitreichende Folgen für Kundenbindung,
Ertragslage und Wettbewerbsdynamik haben. Dies zeigt die aktuelle Studie* zu
Anschlussfinanzierungen im Baufinanzierungsmarkt der globalen Strategieberatung
Simon-Kucher. Denn das Kundenverhalten verändert sich spürbar - und damit auch
die Anforderungen an Vertrieb und Marktbearbeitung.
Prolongation kein Selbstläufer mehr - jeder vierte Kunde wechselt
Derzeit verlängern im Durchschnitt 76 Prozent der Kund:innen gemäß Studie ihre
Baufinanzierung beim bisherigen Institut. Für Sparkassen liegt die Quote bei 78
Prozent, für Volks- und Raiffeisenbanken bei 77 Prozent. Auffällig ist jedoch:
Sobald die ursprüngliche Finanzierung über einen Vermittler abgeschlossen wurde,
sinkt die Loyalität deutlich. Die Prolongationsquote fällt dann auf 51 Prozent
bei Sparkassen und auf nur 40 Prozent bei Volks- und Raiffeisenbanken. "Die
Ergebnisse machen deutlich, wie entscheidend der Bindungsaufbau in der
Erstfinanzierung ist - insbesondere bei Abschlüssen über Vermittler", sagt Dr.
Steven Kiefer, Partner bei Simon-Kucher. "Wo keine emotionale Kundenbeziehung
besteht, wird deutlich häufiger gewechselt."
Frühzeitige Ansprache als Schlüssel zur Bindung
Ein klarer Zusammenhang besteht zwischen dem Zeitpunkt, zu dem sich Kund:innen
mit der Anschlussfinanzierung auseinandersetzen und der Wahrscheinlichkeit einer
Verlängerung. Kund:innen, die sich mehr als zwei Jahre vor Zinsbindungsende mit
dem Thema beschäftigen, holen in über 60 Prozent der Fälle mindestens zwei
Vergleichsangebote ein - und wechseln deutlich häufiger. Wird die Kundschaft
hingegen frühzeitig durch die Bank kontaktiert, verlängern über 90 Prozent beim
Ursprungsinstitut. "Eine frühzeitige, systematische Kundenansprache ist heute
der zentrale Hebel für die Verlängerung", erklärt Hendrik Tacke, Director bei
Simon-Kucher. "Wer erst kommuniziert, wenn die Zinsbindung fast abgelaufen ist,
