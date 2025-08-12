555 Milliarden oder nichts? Regionalbanken stehen vor ihrer größten Bewährungsprobe im Baufinanzierungsmarkt (FOTO)

Frankfurt (ots) - Der deutsche Baufinanzierungsmarkt steht vor einer

einschneidenden Veränderung: Allein zwischen 2026 und 2031 sollen

Anschlussfinanzierungen im Volumen von 555 Milliarden Euro neu verhandelt

werden. Besonders betroffen: die Regionalbanken, die mit einem Marktanteil von

knapp 45 Prozent das größte Bestandsvolumen halten.



- 60 Prozent der früh aktiven Kund:innen holen mindestens zwei

Vergleichsangebote ein

- Über 90 Prozent der frühzeitig vom Institut angesprochenen Kund:innen bleiben

ihrer Bank treu

- 76 Prozent der Kund:innen verlängern beim bisherigen Kreditinstitut

- Bei Vermittlerabschlüssen sinkt die Quote auf 51 % (Sparkassen) bzw. 40 %

(VR-Banken)





Die "Prolongationswelle" wird weitreichende Folgen für Kundenbindung,Ertragslage und Wettbewerbsdynamik haben. Dies zeigt die aktuelle Studie* zuAnschlussfinanzierungen im Baufinanzierungsmarkt der globalen StrategieberatungSimon-Kucher. Denn das Kundenverhalten verändert sich spürbar - und damit auchdie Anforderungen an Vertrieb und Marktbearbeitung.Prolongation kein Selbstläufer mehr - jeder vierte Kunde wechseltDerzeit verlängern im Durchschnitt 76 Prozent der Kund:innen gemäß Studie ihreBaufinanzierung beim bisherigen Institut. Für Sparkassen liegt die Quote bei 78Prozent, für Volks- und Raiffeisenbanken bei 77 Prozent. Auffällig ist jedoch:Sobald die ursprüngliche Finanzierung über einen Vermittler abgeschlossen wurde,sinkt die Loyalität deutlich. Die Prolongationsquote fällt dann auf 51 Prozentbei Sparkassen und auf nur 40 Prozent bei Volks- und Raiffeisenbanken. "DieErgebnisse machen deutlich, wie entscheidend der Bindungsaufbau in derErstfinanzierung ist - insbesondere bei Abschlüssen über Vermittler", sagt Dr.Steven Kiefer, Partner bei Simon-Kucher. "Wo keine emotionale Kundenbeziehungbesteht, wird deutlich häufiger gewechselt."Frühzeitige Ansprache als Schlüssel zur BindungEin klarer Zusammenhang besteht zwischen dem Zeitpunkt, zu dem sich Kund:innenmit der Anschlussfinanzierung auseinandersetzen und der Wahrscheinlichkeit einerVerlängerung. Kund:innen, die sich mehr als zwei Jahre vor Zinsbindungsende mitdem Thema beschäftigen, holen in über 60 Prozent der Fälle mindestens zweiVergleichsangebote ein - und wechseln deutlich häufiger. Wird die Kundschafthingegen frühzeitig durch die Bank kontaktiert, verlängern über 90 Prozent beimUrsprungsinstitut. "Eine frühzeitige, systematische Kundenansprache ist heuteder zentrale Hebel für die Verlängerung", erklärt Hendrik Tacke, Director beiSimon-Kucher. "Wer erst kommuniziert, wenn die Zinsbindung fast abgelaufen ist,