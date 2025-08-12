    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,20 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Experte hob die gute Profitabilität des Pharmazulieferers hervor./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 05:50 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 23,95EUR auf Tradegate (12. August 2025, 10:21 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 29,20
    Kursziel alt: 29,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


