JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Die neue Prognose für die durchschnittlichen Verkaufspreise des Düngemittelproduzenten sei etwas höher als ursprünglich und liege nun auf der Höhe der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in einer ersten Einschätzung am Dienstag./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 12,82EUR auf Tradegate (12. August 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,70

Kursziel alt: 11,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



