HYPOPORT Aktie sackt ab - 12.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die HYPOPORT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,90 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HYPOPORT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -17,91 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HYPOPORT +2,40 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,05 % 1 Monat -17,62 % 3 Monate -17,91 % 1 Jahr -30,94 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd.EUR wert.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 318 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen des Finanzhauses erfüllt, schrieb Mengxian Sun in einer am …

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.