AKTIE IM FOKUS
Chartbild bei Secunet Security trübt sich zunehmend ein
- Secunet-Aktien fallen nach Hoch im Juli stark.
- Kursrutsch bis zu 10% bei dünnem Handelsvolumen.
- Jahresplus von 74% bleibt trotz Rückgang bestehen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Anfang Juli erreichten Hoch seit zwei Jahren ist die Luft bei Secunet Security neuerdings raus. Am Dienstag verschärfte sich die jüngste Abwärtsbewegung der Aktien mit einem Kursrutsch, der bei relativ dünnem Handelsvolumen bis zu zehn Prozent groß war. Die Aktie wurde erstmals seit Ende Mai wieder unter 200 Euro gehandelt, auch wenn sich das Minus zuletzt etwas auf 6,6 Prozent relativierte. Secunet hatte finale Zahlen vorgelegt, die nach den zuvor veröffentlichten Eckdaten eigentlich nur wenig Überraschendes boten.
Schon Mitte Juli hatten die Aktien nach den Eckdaten einen Kursrutsch erlebt. Das Chartbild der Aktie wirkt spätestens jetzt angeschlagen, denn der Kurs rutschte unter die 100-Tage-Linie, die letztmals im April und damals nur kurz unterschritten wurde. Seit Anfang Dezember 2024 sind die Anleger eigentlich gewohnt, dass die Aktien des IT-Sicherheitsspezialisten komfortabel über dieser mittelfristig relevanten Indikatorlinie liegen, die den Durchschnittskurs der vergangenen 100 Tage abbildet.
Das Jahresplus der Secunet-Aktien, die von Ende Februar bis Anfang Juli stark gelaufen waren, beträgt am Dienstag aber immer noch 74 Prozent. Das Rekordniveau aus dem Jahr 2021, als kurzzeitig sogar Kurse über 600 Euro gezahlt wurden, bleibt aber außer Reichweite./tih/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,53 % und einem Kurs von 200,5 auf Tradegate (12. August 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um -0,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 188,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 231,00EUR was eine Bandbreite von -7,39 %/+13,79 % bedeutet.
Gruss,
Weinberg
Hier die heutige Pressemitteilung -> https://www.secunet.com/ueber-uns/presse/artikel/secunet-ist-erster-anbieter-einer-souveraenen-cloud-loesung-mit-allen-relevanten-zulassungen-fuer-verschlusssachen
Secunet wird die Hochsicherheitslösung auch für andere souveräne deutsche Cloudanbieter öffnen und in Kooperations- und Partnermodellen gemeinsame Kundenangebote gestalten. Das ist intelligent, weil es zusätzliche Umsätze generieren wird und es von vorneherein andere Cloud-Anbieter davon abhalten wird, aufwendige eigene Sicherheitslösungen entwickeln zu wollen.
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/einkaufsvorteile-neuer-partner-stashcat/