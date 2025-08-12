    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks

    AKTIE IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chartbild bei Secunet Security trübt sich zunehmend ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Secunet-Aktien fallen nach Hoch im Juli stark.
    • Kursrutsch bis zu 10% bei dünnem Handelsvolumen.
    • Jahresplus von 74% bleibt trotz Rückgang bestehen.
    AKTIE IM FOKUS - Chartbild bei Secunet Security trübt sich zunehmend ein
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Anfang Juli erreichten Hoch seit zwei Jahren ist die Luft bei Secunet Security neuerdings raus. Am Dienstag verschärfte sich die jüngste Abwärtsbewegung der Aktien mit einem Kursrutsch, der bei relativ dünnem Handelsvolumen bis zu zehn Prozent groß war. Die Aktie wurde erstmals seit Ende Mai wieder unter 200 Euro gehandelt, auch wenn sich das Minus zuletzt etwas auf 6,6 Prozent relativierte. Secunet hatte finale Zahlen vorgelegt, die nach den zuvor veröffentlichten Eckdaten eigentlich nur wenig Überraschendes boten.

    Schon Mitte Juli hatten die Aktien nach den Eckdaten einen Kursrutsch erlebt. Das Chartbild der Aktie wirkt spätestens jetzt angeschlagen, denn der Kurs rutschte unter die 100-Tage-Linie, die letztmals im April und damals nur kurz unterschritten wurde. Seit Anfang Dezember 2024 sind die Anleger eigentlich gewohnt, dass die Aktien des IT-Sicherheitsspezialisten komfortabel über dieser mittelfristig relevanten Indikatorlinie liegen, die den Durchschnittskurs der vergangenen 100 Tage abbildet.

    Das Jahresplus der Secunet-Aktien, die von Ende Februar bis Anfang Juli stark gelaufen waren, beträgt am Dienstag aber immer noch 74 Prozent. Das Rekordniveau aus dem Jahr 2021, als kurzzeitig sogar Kurse über 600 Euro gezahlt wurden, bleibt aber außer Reichweite./tih/nas

    Secunet Security Networks

    -5,36 %
    -0,46 %
    -6,90 %
    +3,85 %
    +81,82 %
    -18,18 %
    +5,37 %
    +1.000,58 %
    +848,60 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,53 % und einem Kurs von 200,5 auf Tradegate (12. August 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um -0,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 188,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 231,00EUR was eine Bandbreite von -7,39 %/+13,79 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Secunet Security Networks - 727650 - DE0007276503

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Secunet Security Networks. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Chartbild bei Secunet Security trübt sich zunehmend ein Nach dem Anfang Juli erreichten Hoch seit zwei Jahren ist die Luft bei Secunet Security neuerdings raus. Am Dienstag verschärfte sich die jüngste Abwärtsbewegung der Aktien mit einem Kursrutsch, der bei relativ dünnem Handelsvolumen bis zu zehn …