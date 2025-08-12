Gold: Trump-Zoll-Aus löst größten Absturz seit Monaten aus

An der Nymex fielen die meistgehandelten Gold-Futures am Montag um 2,5 Prozent auf 3.404,70 US-Dollar pro Unze, zeitweise wurden für den Frontmonat August 3.353,10 US-Dollar erreicht – der niedrigste Schlusskurs seit dem 1. August. Auch Silber gab deutlich nach: Frontmonat-Futures sanken um 2 Prozent auf 37,662 US-Dollar pro Unze, den tiefsten Stand seit dem 4. August. Am Dienstag liegt der Goldpreis leicht unter der 3.350 Dollar-Marke.

Der Goldpreis hat am Montag den größten Tagesverlust seit drei Monaten verzeichnet, nachdem Präsident Donald Trump klargestellt hatte: "Gold wird nicht mit Zöllen belegt!" Zuvor hatte eine Entscheidung der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) für Chaos an den globalen Edelmetallmärkten gesorgt . Demnach sollten Goldbarren mit einem Gewicht von 1 kg und 100 Unzen aus der Schweiz unter den 39-Prozent-Zoll fallen, den Trump dem Land auferlegt hatte. Die Regel hätte auch für Goldbarren aus anderen Herkunftsländern gegolten.

Der Preisschock hatte sich bereits am Freitag angedeutet, als die überraschende CBP-Entscheidung die Gold-Futures auf ein Rekordhoch von über 3.500 US-Dollar trieb. Nach einem Hinweis aus dem Weißen Haus, dass eine Klarstellung folgen werde, gaben die Preise wieder nach. Trumps Social-Media-Beitrag erfolgte am Montag unmittelbar nach der Preisfeststellung in London, offizielle Richtlinien lagen bis zum Abend jedoch nicht vor.

Analysten verweisen darauf, dass neben der Zollfrage auch geopolitische Faktoren den Preis des Edelmetalls drückten. Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Ukrainekrieg vor dem Treffen zwischen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska habe zusätzlichen Verkaufsdruck gebracht. Kitco-Analyst Jim Wyckoff sieht den Markt nun etwas bearisher, da die Zollunsicherheit ausgeräumt sei: "Die Händler werden sich anderen Dingen zuwenden, was für Gold aufgrund der Aussicht auf baldige Zinssenkungen in den USA sogar positiv sein könnte."

Trotz des Rückgangs liegt der Goldpreis im Jahresverlauf noch knapp 30 Prozent im Plus – getrieben von massiven Zentralbankkäufen und der anhaltenden Nachfrage nach sicheren Anlagen inmitten von Handelskonflikten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



