Jefferies senkt Ziel für Zalando auf 31 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Zalando-Kursziel auf 31 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Kursverlusten.
- Fokus der Investoren auf Bruttomargen statt Umsatz.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Fokus von Investoren habe sich weg vom Umsatzwachstum und hin zu womöglich geringeren Bruttomargen bewegt, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste des Online-Modehändlers machten diese aber attraktiv mit Blick auf das zweite Halbjahr und darüber hinaus./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 22,83 auf Tradegate (12. August 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -10,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,03 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +27,03 %/+92,73 % bedeutet.
Kursziel: 31 Euro
