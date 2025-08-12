Jefferies senkt Ziel für Zalando auf 31 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 22,83 auf Tradegate (12. August 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -10,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,03 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +27,03 %/+92,73 % bedeutet.