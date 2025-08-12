ROUNDUP
Mutares im ersten Halbjahr zurück in den schwarzen Zahlen
- Mutares steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr.
- Teilausstieg bei Steyr bringt dreistelligen Millionen-Gewinn.
- Ebitda steigt auf 598 Millionen Euro, Prognose optimistisch.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Portfolioumbau von Mutares zeigt Wirkung: Im ersten Halbjahr steigerte die Beteiligungsgesellschaft Umsatz und Ergebnis deutlich und schaffte es zurück in die schwarzen Zahlen. Damit zahlte sich unter anderem der Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr aus. Das Management um Mutares-Lenker Robin Laik sieht sich auf Kurs zu seinem Umsatzziel für das Jahr - und zeigt sich auch ermutigt mit Blick auf das operative Ergebnis. An der Börse sorgte der Halbjahresbericht vom Dienstag nur vorübergehend für Kursauftrieb.
Die im SDax gelistete Aktie notierte am Vormittag nach einem anfänglichen Kursplus von bis zu fünf Prozent zuletzt leicht im Minus. Damit stockt die jüngste Erholung. Erst Anfang August war der Kurs bei 23,60 Euro auf ein Tief seit Ende 2024 gefallen, als bekannt wurde, dass Mutares Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin hat. Diese hat eigenen Angaben zufolge wegen konkreter Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften eine Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht für 2023 eingeleitet.
Probleme hatte es für Mutares bereits im Frühjahr gegeben, da musste die Gesellschaft die Vorlage ihres testierten Konzern- und Jahresabschlusses für 2024 verschieben, weil ihr Wirtschaftsprüfer wegen "komplexer Sondersachverhalte" nicht planmäßig fertig geworden war. Wegen der verspäteten Bilanzvorlage flog Mutares vorübergehend aus dem Kleinwerte-Index SDax, in den die Gesellschaft im Juni wieder zurückkehrte. Mittlerweile ist auch die Kursbilanz für 2025 wieder klar positiv, dank der aktuellen Gewinne beträgt das Plus seit dem Jahreswechsel nun gut ein Fünftel.
Mutares ist eigenen Angaben zufolge auf die Übernahme von Unternehmen und Konzernteilen "in herausfordernden Situationen" spezialisiert. Die Gesellschaft baut ihre Portfoliounternehmen dann so weit um, dass sie auf einen "stabilen Pfad profitablen Wachstums" finden sollen. Im Idealfall kann sich Mutares so gewinnbringend vom jeweiligen Unternehmen wieder trennen. So brachte etwa der im April erfolgte Teilverkauf des Motorenherstellers Steyr Mutares einen dreistelligen Millionengewinn, nachdem die Aktien der Österreicher zwischenzeitlich massiv von der Fantasie rund ums Trendthema Rüstung profitiert hatten.
Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre der Mutares-Holding im ersten Halbjahr 289 Millionen Euro Überschuss, wie das Unternehmen am Dienstag in München weiter mitteilte. Ein Jahr zuvor war noch ein Verlust von minus 156 Millionen Euro angefallen.
Insgesamt schloss Mutares in den ersten sechs Monaten 2025 fünf Verkäufe in seinem Portfolio ab, dem standen acht Zukäufe gegenüber. Neben Buderus Edelstahl kamen unter anderem der Logistikdienstleister GDL und der auf Fahrzeuge und Produkte im Bereich Brandbekämpfung spezialisierte Hersteller Magirus hinzu. Im Juni unterzeichnete Mutares zudem eine Vereinbarung über die Akquisition des Continental-Trommelbremsenwerks in Italien.
Unterdessen lief es auch im Tagesgeschäft der Portofoliounternehmen besser als vor einem Jahr. Der Erlös kletterte um rund ein Fünftel auf gut 3,1 Milliarden Euro. Auf Jahressicht soll dieser Wert der bestätigten Prognose zufolge auf 6,5 bis 7,5 Milliarden Euro klettern.
Beim operativen Ergebnis will Mutares ein "mindestens deutlich positives Niveau" erreichen, nachdem hier 2024 rund 117 Millionen Euro erzielt worden waren. In den ersten sechs Monaten war das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 598 Millionen Euro angeschwollen, nachdem im Vorjahr hier noch knapp 72 Millionen Euro zu Buche gestanden hatten. Der Anstieg resultierte laut Mutares unter anderem aus einem Einmaleffekt durch eine Kompensationszahlung im Zusammenhang mit einem Portfoliounternehmen./tav/mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 17.183 auf Ariva Indikation (12. August 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +12,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,24 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 627,55 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +24,16 %/+57,72 % bedeutet.
Die permanenten Quatsch-Vergleiche mit Wirecard, egal ob von selbsternannten Börsenexperten oder Foristen, kann ich auch nicht mehr hören.
Das sieht doch selbst der Blindeste auf den ersten Blick Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif, wenn (falls) er die BAFIN Meldung gelesen hat und nur minimalste Buchhaltungskenntnisse besitzt, um was es hier geht.
Wer das nicht drauf hat, möge bitte schweigen.
Und NEIN, Laumann ist kein Agent des russischen Militärgeheimdienstes, der Bankbestätigungen aus Manila fälschen oder Geldwäsche über Mauritius betreiben muß.
Ab hier nur für Leute, die sich noch für Details interessieren.
Es geht um 2 Themen im GB 2023
1.Bafin geht Hinweisen nach, wobei Forderungen an verbundene Unternehmen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr fehlerhaft sein könnten. Der vermutete Fehler besteht darin, daß sie nicht, wie erforderlich, separat vermerkt wurden.
Mutares erklärt, daß diese Forderungen alle innerhalb eines Jahres fällig wären, jedoch ein Teil aufgrund der Finanzlage einiger Unternehmen erst später vereinnahmt werden können. (In Summe geht es angeblich um 203Mio€.)
Ob hierzu Details ausgewiesen werden müssen wird Prüfungsgegenstand.
2.Möglicherweise fehlerhafte Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht. Die BAFIN bezieht sich darauf daß im Prognosebericht nur Ertragskennzahlen enthalten sind und keine Aussagen zur Vermögens- und Finanzlage.
Mutares verweist auf das mit Unsicherheiten behaftete Geschäftsmodell und die Risikohinweise dazu im Geschäftsbericht und wertet das als ausreichend.
Ob sich die BAFIN dieser Meinung anschließen kann, ist offen.
Mutares erklärt glaubhaft: “Die Prüfung betrifft ausdrücklich keine Finanzkennzahlen der Gesellschaft aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und hat insbesondere keine Auswirkungen auf den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn.“
Da keine Korrekturen in der Bilanz und der G&V erforderlich werden ist selbst wenn die BAFIN die Berichte als fehlerhaft bezeichnen sollte, mit maximal einem geringen Bußgeld zu rechnen.
Die BAFIN muß dem nachgehen und das auch öffentlich berichten. Dazu sind sie verpflichtet. Daß diese Meldung eine derartige Resonanz bekommt, ist dem leider üblichen Übertreibungsjournalismus geschuldet, bis hin zu Horrorvergleichen für mehr Clicks.
Soweit die bisher bekannten Fakten. Sie sind zwar sachlich unbedeutend aber nicht komplett irrelevant. Man muß sie nur richtig einordnen.
sollte sich von der Börse verabschieden.
... allen Mutares-Beteiligungen wie Donges Group, Magirus und Buderus ist „gemein“: dass sie u. a. von den Tramp-Zoll-Eskapaden* (*sind abenteuerlich-eigenwillige Unternehmungen, eigenwillige Handlungen, insbesondere mutwillige Streiche bzw. antidemokratische Seitensprünge der Tramp-Administration) nicht abhängig sind ...
Magirus ist ein Synonym für beste Brandschutztechnologie. Derzeit verfügt das Unternehmen über vier Standorte: Ulm (Deutschland) -> Brescia (Italien) -> Chambéry (Frankreich) -> Premstätten (Österreich) ... https://www.magirusgroup.com/de/de/unternehmen/globale-praes…
Buderus ->Mit einem jährlichen Schrottbedarf von mehr als 300.000 t und einer Recyclingquote von rund 90% sind wir einer der wichtigsten Schrottrecycler in Deutschland ... https://www.buderus-steel.com/en/be-green/what-already-makes… ... ist ein potentieller Lieferant für die Donges SteelTec GmbH in der Donges Group ...
Donges Group -> die dazugehörige Kalzip steht für Nachhaltigkeit und Innovation für die Architektur der Zukunft. ... https://www.kalzip.com/nachhaltigkeit/ ... Kalzip kombiniert Nachhaltigkeit mit modernster Technik, um zukunftssichere Bauprojekte zu realisieren. Mit bis zu 98% Recyclinganteil, energieeffizienten Systemen und flexiblen Sanierungslösungen setzen wir neue Maßstäbe in der Bauindustrie ...
... diese Unternehmens-Beteiligungen die Mutares übernommen/gekauft hat: werden vom Mutares-Team vorausschauend höchst zukunftsfähig und Synergie*- trächig ausgerichtet ...
*Synergie (oder der Synergismus; griechisch συνεργία synergía, oder συνεργισμός synergismós, „die Zusammenarbeit“) bezeichnet das Zusammenwirken von Kräften/Unternehmen im Sinne von „sich gegenseitig fördern“, um einen daraus resultierenden gemeinsamen Nutzen zu erzielen ...