UBS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Ergebnisse des Rückversicherer zum zweiten Quartal seien robust ausgefallen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit habe das Unternehmen die Erholung der Aktie von der jüngsten Schwäche bestätigt./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 06:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 06:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 259,2EUR auf Tradegate (12. August 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



