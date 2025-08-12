    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck
    UBS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Ergebnisse des Rückversicherer zum zweiten Quartal seien robust ausgefallen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit habe das Unternehmen die Erholung der Aktie von der jüngsten Schwäche bestätigt./mf/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 06:57 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 06:57 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 259,2EUR auf Tradegate (12. August 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Will Hardcastle
    Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 280
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


