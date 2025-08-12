Bitcoin unter 120.000 US-Dollar - Doch keine US-Zölle auf Gold
- Bitcoin bleibt unter 120.000 US-Dollar stabil.
- Trump schließt Zölle auf importiertes Gold aus.
- Bericht über neue Goldzölle sorgte für Marktaufregung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich am Dienstag nach den Verlusten vom Wochenauftakt unter der Marke von 120.000 US-Dollar gehalten. Meldungen, dass die USA keine Zölle auf importiertes Gold erheben, bremsten die Kauflaune bei der ältesten und bekanntesten Kryptowährung. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde der Bitcoin bei 118.800 Dollar gehandelt, nachdem er zu Beginn der Woche zeitweise bis auf 122.300 Dollar gestiegen war.
Zu Beginn der Woche hatte US-Präsident Donald Trump Zölle auf das Edelmetall ausgeschlossen. "Gold wird nicht mit Zöllen belegt!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Daraufhin war der Bitcoin unter die Marke von 119.000 Dollar gesunken.
Ein Bericht der "Financial Times" hatte zum Wochenschluss für Aufregung gesorgt. Die britische Zeitung schrieb unter Berufung auf eine Mitteilung der Zollbehörde Customs Border Protection Agency (CBS) von neuen US-Zöllen auf bestimmte Goldprodukte. Daraufhin war der Preis für Termingeschäfte mit Gold in New York gestiegen. Zeitgleich profitierten auch Kryptowährungen wie der Bitcoin vorübergehend von einer stärkeren Nachfrage. Die Zollbehörde Customs Border Protection Agency (CBS) hatte den Inhalt des Berichts am Freitag noch bestätigt./jkr/jsl/jha/
Danke für die Einschätzung.
Ich sehe aktuell ebenfalls, dass EUR/USD in einer engen Spanne um 1,156 pendelt. Mein kurzfristiger Bias bleibt aber leicht abwärtsgerichtet, solange der Bereich um 1,16–1,1640 nicht nachhaltig überwunden wird. Die bisherigen Anläufe in dieser Zone wurden eher abverkauft, was für mich ein Hinweis ist, dort verstärkt auf Reaktionen zu achten.
Für meine laufende Short‑Position sind vor allem zwei Punkte entscheidend:
- Die Unterstützungszone um 1,15 ist mehrfach bestätigt und könnte beim nächsten Anlauf brüchig werden.
- Makroseitig kommt aktuell wenig Rückenwind für den Euro – schwache deutsche Auftragsdaten und vorsichtige US‑Notenbankstimmen stützen eher den Dollar.
Solange sich das technische Bild nicht klar dreht, bleibe ich daher in der Position. Ein Ausstieg käme für mich nur in Frage, wenn wir den Widerstand um 1,1640 dynamisch und mit Volumen hinter uns lassen.
Ich dokumentiere solche Trades und die dahinterstehenden Überlegungen laufend in meinem kleinen Trading‑Journal hier im Forum – wer mag, kann da gerne mitlesen.
Vielen Dank für die ausführliche Analyse und die klaren Chartmarken – finde ich immer sehr hilfreich, um das eigene Bild mit anderen Einschätzungen abzugleichen.
Für mich persönlich ist der Bereich um 1,1570 aktuell eine entscheidende Zone. Nach meinem Regelwerk ist der Bruch darunter in Verbindung mit dem vorangegangenen Abwärtsschub ein deutliches Verkaufssignal gewesen. Solche Marken nutze ich gern, um Positionen mit engem Risiko aufzubauen. Sollte der Kurs allerdings wieder nachhaltig über diese Zone steigen, wäre das für mich ein Hinweis, den Short zu überdenken.
Ihre genannten Unterstützungen bei 1,1530 und 1,1494 habe ich ebenfalls auf dem Schirm. Das sind für mich potenzielle Zielbereiche, an denen ich Teilgewinne realisieren oder die Position komplett schließen würde – je nachdem, wie sich das Momentum bis dahin entwickelt.
Was mir an Ihrer Prognose besonders gefällt, ist die klare Definition möglicher Tagesspannen. Solche Orientierungen helfen enorm, nicht jedem kleinen Zucken im Chart hinterherzulaufen, sondern auf klarere Bewegungen zu warten.
Ich dokumentiere meine Trades und Gedanken hier im Forum Schritt für Schritt, um für mich selbst und Mitleser eine nachvollziehbare Linie zu schaffen. Wer meine Umsetzungen in Echtzeit mitverfolgen möchte, findet mein Wikifolio „Handeln mit Plan“ hier: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf4domegap#feed