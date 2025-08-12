UBS stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Christopher Tong in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe bereits Anzeichen einer Erholung des IT-Dienstleisters./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 39,66EUR auf Tradegate (12. August 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.