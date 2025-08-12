    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle
    UBS stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Christopher Tong in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe bereits Anzeichen einer Erholung des IT-Dienstleisters./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 39,66EUR auf Tradegate (12. August 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Christopher Tong
    Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



