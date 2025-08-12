Circus Group profitieren mit Food-Robotik von Rüstungsfantasie

Straßenkoeter schrieb 05.05.25, 19:03

Deinen letzten Satz finde ich unter deinem Niveau. Er bewegt sich weg von einer sachlichen Diskussion. So argumentiere ich nie. Geht leider ins Persönliche. Aus meiner Erinnerung hast du in der Vergangenheit bei Northern Data auch wiederholt immer wieder deren Geschäftsmodell und Glaubwürdigkeit angezweifelt, obwohl du da nicht investiert warst. Ich war investiert und bin dich da nie in dieser Form angegangen.Du schreibst ich würde mir viel Mühe machen was schlecht zu reden und du fragst dich warum. Klingt für mich danach, dass du mir unlautere Absichten unterstellst. Schlecht reden um günstig einzusteigen, auch wenn du es nicht direkt sagst. Frage an dich. Bist du selbst direkt oder indirekt investiert? Warum stört dich das dermaßen, dass ich hier wiederholt negativ zur Aktie schreibe? Dies lastest du mir hier ja nun wiederholt an. Ich habe mir die Zeit genommen deinen Podcast zu hören. Den fand ich ganz gut. Weitere Zeit hier zu investieren und meine negative Meinung kund zu tun, verstehst du hingegen nicht. Ich rede die Aktie auch nicht schlecht. Klingt danach man redet was Gutes schlecht. Ich finde sie vom CRV in Anbetracht der vielen guten günstig bewerteten Aktien, die bereits über Jahre operativ abliefern, einfach schlecht. Warum soll mich die Aktie nicht interessieren? Grundsätzlich hat ein Unternehmen, das im Bereich Kochroboter globaler Marktführer wird, enormes Kurspotential. Mangels der Möglichkeit in die Zukunft blicken zu können, schließe ich gar nichts aus. Habe nie geschrieben, dass es ausgeschlossen ist, dass eine Circus dies werden könnte. Ich halte dies in so einem frühen Stadium einfach nicht herleitbar, dass dies mit großer Wahrscheinlichkeit eintritt. Meine negative Betrachtung bezieht sich auch nicht fokussiert auf das Unternehmen Circus, sondern stellt grundsätzlich das CRV in Frage bei Startups zu investieren. In deinem Podcast hast du auch von Startupcharakter gesprochen. Mein Interesse an der Aktie rührt daher, dass ich das Unternehmen weiter verfolgen werde. Da gebe ich mir Mühe. Und ja wenn ich negativ schreibe, könnten ja Argumente kommen, die mich überzeugen.



Dass du schreibst die Argumentation, hinsichtlich des investierten Kapitals und der Bewertung(Marktkapitalisierung) wäre absurd oder gar ziemlich absurd, das überrascht mich. Frag mal Volker Glaser ob er das auch denkt. Ich finde in diesem Zusammenhang eher deine Argumentation nicht nachvollziehbar. Klar hätten dann viele Startups oder junge Unternehmen mit heißen Stories nie hohe Bewertungen bekommen. Das sehe ich wie du, mit dem Unterschied, dass ich genau diese Vorgehensweise der Instis in Frage stelle. Ich befasse mich mit dem Thema schon längere Zeit und komme zu dem Ergebnis, dass ein Großteil dieser Unternehmen später ihre hohe Bewertung nie rechtfertigen können. Das ist doch genau das was ich kritisiere. Du stellst mich dar, wie jemanden der Dummes Zeug redet. Das ist keineswegs ziemlich absurd. Nimm das Startup Mister Spex, lange ein Liebling vieler professioneller Startupinvestoren. Die höchste Bewertung hatten sie als Startup und im Peak beim Börsengang. Spätestens wenn der Markt die Story nicht mehr spielt, die Träume, die Gier, dann müssen sich die Unternehmen nach KGV und sonstigen Parametern messen lassen und dann wird oft nicht geliefert. Auctionata auch so ein Beispiel.



In eurem Podcast habt ihr nicht die Frage gestellt wieviel Geld bisher investiert wurde. Diese Frge halte ich für wichtig. Der CFO hat diese Information von sich aus geliefert. Fand ich bemerkenswert. Ich sehe nicht ein, dass so Startupgründer ihre Aktien vergleichsweise für wenig Geld bekommen, nur weil die Idee von ihnen kommt und sie die Macher sind. Der größte Aktienanteil dürfte bei den Gründern liegen. Habt ihr leider auch nicht gefragt. Die Geldgeber haben hingegen für wenig Aktien 16€ je Aktie bezahlen müssen, was fast einer Marktkapitalisierung von 360 Millionen entspricht. Aus meiner Sicht ist es grotesk, dass die Kapitalgeber so ungleich bei der Aktienverteilung behandelt werden. Im worst case, der bei Startups oft vor kommt, verlieren die ihr ganzes Geld. Im best case kassiert der Startupgründer ein Vielfaches. Klar er hat die Idee und leitet das Unternehmen. Dafür kassieren sie aber auch noch fette Gehälter aus dem gegebenen Risikokapital. Aus meiner Sicht werden die Köitalgeber regelmäßig.ig verarscht. Ich werde den Teufel tun hier zu investieren. Werde die Aktie aber mit Interesse verfolgen. Am liebsten investiere ich wenn viel investiertes Geld, gerne auch von Instis, eine gewisse Basis geschaffen hat, der Markt aber die Aktie kontinuierlich abstraft, da die PS in Form von Zahlen noch nicht auf die Straße gebracht werden können und die notwendigen Kapitalerhöhungen nur noch zu absurd tiefen Kursen gemacht werden. Die wenigen Fälle, wo eine Aktie ohne Reibungsverluste durch startet nehme ich in Kauf, dann bin ich halt nicht dabei. Bei Flink hat der Gründer ja vom Timing her brilliant seinen Einsatz mit Gewinn vom Tisch genommen. Wie schlägt sich Flink nun? Weiß das der Spang, der meine Ansichten als ziemlich absurd ab tut? Sagt ja selbst er wäre ein Seriengründer. Bis zum Ende, wenn es wie bei gestandenen Unternehmen auf die schnöden Ertragszahlen ankommt, bleibt er wahrscheinlich nicht dabei. Zumindest halte ich es für schwer spätere Gewinne vorherzusehen in vielen Jahren voraus. Erst 2027 rechnet man mit dem breakeven. War ein guter Einwand von Volker Glaser. Und dann wie üblich auf EBITDA Ebene. Ein in 2021 gegründetes Unternehmen mit Fantasie, das aber noch ewig braucht um ein einstelliges KGV bei unterstelltem gleich bleibenden Kurs zu erreichen und wo niemand sagen kann, ob es überhaupt je so läuft wie gehofft, ist plötzlich und sehr schnell ein Vielfaches vom investierten Kapital wert, halte ich für absurd. Mich interessiert da sehr wohl was ins Unternehmen tatsächlich bisher gesteckt wurde. Ich zahle doch nicht derart viel mehr für deren unbewiesene Idee. Das Risiko ist da ungleich verteilt. Das größte Risiko wird von den Kapitalgebern getragen und die bekommen im Erfolgsfall am wenigsten.



Nun hbe ich wieder viel Zeit investiert, da du mich provoziert hast. Werde das Unternehmen beobachten. Bin nicht investiert und habe es auch nicht in naher Zukunft vor. Dass sich das irgendwann ändern könnte, schließe.e ich nicht gänzlich aus. Ich schreibe hier aber nicht um günstig rein zu kommen. Das wolltest du mir doch unterstellen oder etwa nicht?