    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircus AktievorwärtsNachrichten zu Circus

    AKTIE IM FOKUS

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Circus Group profitieren mit Food-Robotik von Rüstungsfantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • Circus erhält Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge.
    • Aktienkurs springt um über 20 Prozent auf 17,40 Euro.
    • Experte sieht großes Gewinnpotenzial im Verteidigungsmarkt.
    AKTIE IM FOKUS - Circus Group profitieren mit Food-Robotik von Rüstungsfantasie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In die Aktien des Robotik-Spezialisten Circus ist am Dienstag Rüstungsfantasie gekommen. Nachdem das Unternehmen die Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge erhalten hat, sprang der Kurs am Vormittag zeitweise um mehr als 20 Prozent nach oben.

    Zuletzt wurden die Aktien noch 16 Prozent höher bei 17,40 Euro gehandelt. Mit 18,25 Euro im Tageshoch blieben sie aber noch unter ihrem Mai-Hoch, das bei 18,60 Euro lag. Wenige Monate nach dem Börsengang hatte der Rekord im Mai 2024 sogar 36 Euro betragen.

    Circus ist mit einer Zertifizierung nun berechtigt, an Verteidigungsbeschaffungen und Direktvergaben aller Nato-Mitgliedstaaten teilzunehmen. Das Unternehmen sei damit der einzige zugelassene Anbieter vollautomatisierter KI-Robotiklösungen für die taktische Truppenversorgung, hieß es weiter.

    Experte Oliver Wojahn von MWB Research, der mit einem Kursziel von 70 Euro bereits sehr optimistisch für die Aktie positioniert ist, glaubt an die Erschließung eines neuen lukrativen Marktes. Auch wenn die anfänglichen Aufträge im Verteidigungsbereich gering ausfallen dürften, sei Circus aufgrund des hohen Margenpotenzials in diesem Bereich dazu in der Lage, neben seinem zivilen Geschäft erhebliche Gewinne zu erzielen, erklärte er./tih/edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Circus Aktie

    Die Circus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,00 % und einem Kurs von 17,55 auf Tradegate (12. August 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Circus Aktie um +13,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Circus bezifferte sich zuletzt auf 466,50 Mio..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Circus - A2YN35 - DE000A2YN355

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Circus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Circus Group profitieren mit Food-Robotik von Rüstungsfantasie In die Aktien des Robotik-Spezialisten Circus ist am Dienstag Rüstungsfantasie gekommen. Nachdem das Unternehmen die Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge erhalten hat, sprang der Kurs am Vormittag zeitweise um mehr als 20 Prozent nach oben. …