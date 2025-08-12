AKTIE IM FOKUS
Circus Group profitieren mit Food-Robotik von Rüstungsfantasie
- Circus erhält Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge.
- Aktienkurs springt um über 20 Prozent auf 17,40 Euro.
- Experte sieht großes Gewinnpotenzial im Verteidigungsmarkt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - In die Aktien des Robotik-Spezialisten Circus ist am Dienstag Rüstungsfantasie gekommen. Nachdem das Unternehmen die Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge erhalten hat, sprang der Kurs am Vormittag zeitweise um mehr als 20 Prozent nach oben.
Zuletzt wurden die Aktien noch 16 Prozent höher bei 17,40 Euro gehandelt. Mit 18,25 Euro im Tageshoch blieben sie aber noch unter ihrem Mai-Hoch, das bei 18,60 Euro lag. Wenige Monate nach dem Börsengang hatte der Rekord im Mai 2024 sogar 36 Euro betragen.
Circus ist mit einer Zertifizierung nun berechtigt, an Verteidigungsbeschaffungen und Direktvergaben aller Nato-Mitgliedstaaten teilzunehmen. Das Unternehmen sei damit der einzige zugelassene Anbieter vollautomatisierter KI-Robotiklösungen für die taktische Truppenversorgung, hieß es weiter.
Experte Oliver Wojahn von MWB Research, der mit einem Kursziel von 70 Euro bereits sehr optimistisch für die Aktie positioniert ist, glaubt an die Erschließung eines neuen lukrativen Marktes. Auch wenn die anfänglichen Aufträge im Verteidigungsbereich gering ausfallen dürften, sei Circus aufgrund des hohen Margenpotenzials in diesem Bereich dazu in der Lage, neben seinem zivilen Geschäft erhebliche Gewinne zu erzielen, erklärte er./tih/edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Circus Aktie
Die Circus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,00 % und einem Kurs von 17,55 auf Tradegate (12. August 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Circus Aktie um +13,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Circus bezifferte sich zuletzt auf 466,50 Mio..
Dass du schreibst die Argumentation, hinsichtlich des investierten Kapitals und der Bewertung(Marktkapitalisierung) wäre absurd oder gar ziemlich absurd, das überrascht mich. Frag mal Volker Glaser ob er das auch denkt. Ich finde in diesem Zusammenhang eher deine Argumentation nicht nachvollziehbar. Klar hätten dann viele Startups oder junge Unternehmen mit heißen Stories nie hohe Bewertungen bekommen. Das sehe ich wie du, mit dem Unterschied, dass ich genau diese Vorgehensweise der Instis in Frage stelle. Ich befasse mich mit dem Thema schon längere Zeit und komme zu dem Ergebnis, dass ein Großteil dieser Unternehmen später ihre hohe Bewertung nie rechtfertigen können. Das ist doch genau das was ich kritisiere. Du stellst mich dar, wie jemanden der Dummes Zeug redet. Das ist keineswegs ziemlich absurd. Nimm das Startup Mister Spex, lange ein Liebling vieler professioneller Startupinvestoren. Die höchste Bewertung hatten sie als Startup und im Peak beim Börsengang. Spätestens wenn der Markt die Story nicht mehr spielt, die Träume, die Gier, dann müssen sich die Unternehmen nach KGV und sonstigen Parametern messen lassen und dann wird oft nicht geliefert. Auctionata auch so ein Beispiel.
In eurem Podcast habt ihr nicht die Frage gestellt wieviel Geld bisher investiert wurde. Diese Frge halte ich für wichtig. Der CFO hat diese Information von sich aus geliefert. Fand ich bemerkenswert. Ich sehe nicht ein, dass so Startupgründer ihre Aktien vergleichsweise für wenig Geld bekommen, nur weil die Idee von ihnen kommt und sie die Macher sind. Der größte Aktienanteil dürfte bei den Gründern liegen. Habt ihr leider auch nicht gefragt. Die Geldgeber haben hingegen für wenig Aktien 16€ je Aktie bezahlen müssen, was fast einer Marktkapitalisierung von 360 Millionen entspricht. Aus meiner Sicht ist es grotesk, dass die Kapitalgeber so ungleich bei der Aktienverteilung behandelt werden. Im worst case, der bei Startups oft vor kommt, verlieren die ihr ganzes Geld. Im best case kassiert der Startupgründer ein Vielfaches. Klar er hat die Idee und leitet das Unternehmen. Dafür kassieren sie aber auch noch fette Gehälter aus dem gegebenen Risikokapital. Aus meiner Sicht werden die Köitalgeber regelmäßig.ig verarscht. Ich werde den Teufel tun hier zu investieren. Werde die Aktie aber mit Interesse verfolgen. Am liebsten investiere ich wenn viel investiertes Geld, gerne auch von Instis, eine gewisse Basis geschaffen hat, der Markt aber die Aktie kontinuierlich abstraft, da die PS in Form von Zahlen noch nicht auf die Straße gebracht werden können und die notwendigen Kapitalerhöhungen nur noch zu absurd tiefen Kursen gemacht werden. Die wenigen Fälle, wo eine Aktie ohne Reibungsverluste durch startet nehme ich in Kauf, dann bin ich halt nicht dabei. Bei Flink hat der Gründer ja vom Timing her brilliant seinen Einsatz mit Gewinn vom Tisch genommen. Wie schlägt sich Flink nun? Weiß das der Spang, der meine Ansichten als ziemlich absurd ab tut? Sagt ja selbst er wäre ein Seriengründer. Bis zum Ende, wenn es wie bei gestandenen Unternehmen auf die schnöden Ertragszahlen ankommt, bleibt er wahrscheinlich nicht dabei. Zumindest halte ich es für schwer spätere Gewinne vorherzusehen in vielen Jahren voraus. Erst 2027 rechnet man mit dem breakeven. War ein guter Einwand von Volker Glaser. Und dann wie üblich auf EBITDA Ebene. Ein in 2021 gegründetes Unternehmen mit Fantasie, das aber noch ewig braucht um ein einstelliges KGV bei unterstelltem gleich bleibenden Kurs zu erreichen und wo niemand sagen kann, ob es überhaupt je so läuft wie gehofft, ist plötzlich und sehr schnell ein Vielfaches vom investierten Kapital wert, halte ich für absurd. Mich interessiert da sehr wohl was ins Unternehmen tatsächlich bisher gesteckt wurde. Ich zahle doch nicht derart viel mehr für deren unbewiesene Idee. Das Risiko ist da ungleich verteilt. Das größte Risiko wird von den Kapitalgebern getragen und die bekommen im Erfolgsfall am wenigsten.
Nun hbe ich wieder viel Zeit investiert, da du mich provoziert hast. Werde das Unternehmen beobachten. Bin nicht investiert und habe es auch nicht in naher Zukunft vor. Dass sich das irgendwann ändern könnte, schließe.e ich nicht gänzlich aus. Ich schreibe hier aber nicht um günstig rein zu kommen. Das wolltest du mir doch unterstellen oder etwa nicht?