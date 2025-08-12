    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel 24,30 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Schott Pharma auf "Hold" ein.
    • Kursziel bleibt bei 24,30 Euro, Margen sinken.
    • Profitabilität im Q3 überzeugt, Q4 schwächer.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie habe mit der Profitabilität überzeugt, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag. Für das vierte Geschäftsquartal zeichne sich allerdings eine geringere Marge ab./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    SCHOTT Pharma

    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 23,85 auf Tradegate (12. August 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +1,05 %/+30,53 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 24,30 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
