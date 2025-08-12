ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel 24,30 Euro
- Jefferies stuft Schott Pharma auf "Hold" ein.
- Kursziel bleibt bei 24,30 Euro, Margen sinken.
- Profitabilität im Q3 überzeugt, Q4 schwächer.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie habe mit der Profitabilität überzeugt, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag. Für das vierte Geschäftsquartal zeichne sich allerdings eine geringere Marge ab./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 23,85 auf Tradegate (12. August 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,33 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +1,05 %/+30,53 % bedeutet.
Kursziel: 24,30 Euro