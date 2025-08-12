Jefferies belässt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel 24,30 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 23,85 auf Tradegate (12. August 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,33 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,58 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +1,05 %/+30,53 % bedeutet.