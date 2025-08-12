    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology

    Cybersicherheit in Unternehmen

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bestandteil des Arbeitsschutzes

    Köln (ots) - Cybersicherheit ist inzwischen ein wesentlicher Teil des
    Arbeitsschutzes. Darauf weist die BG ETEM hin - und hat praxisnahe Empfehlungen
    für Unternehmen.

    Phishing-Mails, manipulierte QR-Codes oder geklonte Stimmen: Cyberangriffe
    entwickeln sich rasant weiter - und betreffen längst nicht mehr nur die
    IT-Abteilungen von Unternehmen. Betriebe jeder Größenordnung müssen sich deshalb
    mit dem Thema IT-Sicherheit auseinandersetzen und entsprechende Maßnahmen
    ergreifen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    211,39€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    240,76€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Denn: Cybersicherheit ist Arbeitsschutz. Unter anderem die Vernetzung von
    Maschinen im industriellen Umfeld und im Rahmen des Internets der Dinge
    (Internet of Things, IoT) macht Produktionsanlagen anfälliger für Cyberangriffe.
    Diese können Produktionsausfälle verursachen und bergen auch Sicherheitsrisiken
    für Beschäftigte.

    IT-Sicherheit ernst nehmen

    Wer digitale Sicherheit ernst nimmt, schützt also nicht nur Daten und Systeme,
    sondern auch die physische und psychische Gesundheit seiner Beschäftigten.
    Unternehmen sollten indes nicht nur in technische Schutzmaßnahmen investieren,
    sondern vor allem ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisieren.

    Konkret empfiehlt die BG ETEM folgendes:

    1. Beschäftigte schulen und sensibilisieren:

    Der Faktor Mensch ist wesentlich für IT-Sicherheit. Oft sind es menschliche
    Fehler und Verhaltensweisen, die zu Sicherheitslücken führen: etwa dann, wenn
    jemand aus Neugier auf Phishing-Links klickt oder Passwörter an Unbefugte
    weitergibt. Regelmäßige Schulungen, Awareness-Kampagnen und praxisnahe Trainings
    - zum Beispiel durch simulierte Phishing-Mails - stärken die Wachsamkeit im
    Alltag.

    2. Passwort-Management verbessern:

    Ein sicheres Passwort sollte einzigartig sein und nicht mehrfach verwendet
    werden. Ein Passwort-Safe hilft bei der Verwaltung. Noch sicherer: Physische
    Sicherheitsschlüssel, auch bekannt als Hardware-Token oder FIDO-Keys. Dies sind
    externe Geräte, die Nutzerinnen und Nutzern passwortlose Anmeldungen zum
    Beispiel über Bluetooth oder USB ermöglichen.

    3. IT-Systeme aktuell halten:

    Veraltete Software birgt Risiken. Regelmäßige Updates, Patches und
    Sicherheitsüberprüfungen sind Pflicht - besonders bei vernetzten Maschinen oder
    IoT-Geräten.

    4. Mobile Arbeit absichern:

    Wer unterwegs arbeitet, sollte Sichtschutzfolien nutzen und sensiblen Gesprächen
    oder Datenzugriffen in der Öffentlichkeit aus dem Weg gehen.

    5. Zugänge absichern - auch analog:

    Nicht nur Firewalls und Virenscanner gehören zur Sicherheitsarchitektur. Auch
    physische Zugangskontrollen und sichere Geräteeinstellungen sind essenziell, zum
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Spotify Technology - A2JEGN - LU1778762911

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Spotify Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Cybersicherheit in Unternehmen Bestandteil des Arbeitsschutzes Cybersicherheit ist inzwischen ein wesentlicher Teil des Arbeitsschutzes. Darauf weist die BG ETEM hin - und hat praxisnahe Empfehlungen für Unternehmen. Phishing-Mails, manipulierte QR-Codes oder geklonte Stimmen: Cyberangriffe entwickeln sich …