Bestandteil des Arbeitsschutzes

Köln (ots) - Cybersicherheit ist inzwischen ein wesentlicher Teil des

Arbeitsschutzes. Darauf weist die BG ETEM hin - und hat praxisnahe Empfehlungen

für Unternehmen.



Phishing-Mails, manipulierte QR-Codes oder geklonte Stimmen: Cyberangriffe

entwickeln sich rasant weiter - und betreffen längst nicht mehr nur die

IT-Abteilungen von Unternehmen. Betriebe jeder Größenordnung müssen sich deshalb

mit dem Thema IT-Sicherheit auseinandersetzen und entsprechende Maßnahmen

ergreifen.





Denn: Cybersicherheit ist Arbeitsschutz. Unter anderem die Vernetzung vonMaschinen im industriellen Umfeld und im Rahmen des Internets der Dinge(Internet of Things, IoT) macht Produktionsanlagen anfälliger für Cyberangriffe.Diese können Produktionsausfälle verursachen und bergen auch Sicherheitsrisikenfür Beschäftigte.IT-Sicherheit ernst nehmenWer digitale Sicherheit ernst nimmt, schützt also nicht nur Daten und Systeme,sondern auch die physische und psychische Gesundheit seiner Beschäftigten.Unternehmen sollten indes nicht nur in technische Schutzmaßnahmen investieren,sondern vor allem ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisieren.Konkret empfiehlt die BG ETEM folgendes:1. Beschäftigte schulen und sensibilisieren:Der Faktor Mensch ist wesentlich für IT-Sicherheit. Oft sind es menschlicheFehler und Verhaltensweisen, die zu Sicherheitslücken führen: etwa dann, wennjemand aus Neugier auf Phishing-Links klickt oder Passwörter an Unbefugteweitergibt. Regelmäßige Schulungen, Awareness-Kampagnen und praxisnahe Trainings- zum Beispiel durch simulierte Phishing-Mails - stärken die Wachsamkeit imAlltag.2. Passwort-Management verbessern:Ein sicheres Passwort sollte einzigartig sein und nicht mehrfach verwendetwerden. Ein Passwort-Safe hilft bei der Verwaltung. Noch sicherer: PhysischeSicherheitsschlüssel, auch bekannt als Hardware-Token oder FIDO-Keys. Dies sindexterne Geräte, die Nutzerinnen und Nutzern passwortlose Anmeldungen zumBeispiel über Bluetooth oder USB ermöglichen.3. IT-Systeme aktuell halten:Veraltete Software birgt Risiken. Regelmäßige Updates, Patches undSicherheitsüberprüfungen sind Pflicht - besonders bei vernetzten Maschinen oderIoT-Geräten.4. Mobile Arbeit absichern:Wer unterwegs arbeitet, sollte Sichtschutzfolien nutzen und sensiblen Gesprächenoder Datenzugriffen in der Öffentlichkeit aus dem Weg gehen.5. Zugänge absichern - auch analog:Nicht nur Firewalls und Virenscanner gehören zur Sicherheitsarchitektur. Auchphysische Zugangskontrollen und sichere Geräteeinstellungen sind essenziell, zum