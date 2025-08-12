    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien
    BERENBERG stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen haben solide Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele befänden sich daher in Schlagweite. Die finanzielle Stabilität von TAG verbessere sich langsam, aber beständig./mf/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:03 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 15,12EUR auf Tradegate (12. August 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kai Klose
    Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 19
    Kursziel alt: 19
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


