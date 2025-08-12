BERENBERG stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen haben solide Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele befänden sich daher in Schlagweite. Die finanzielle Stabilität von TAG verbessere sich langsam, aber beständig./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 15,12EUR auf Tradegate (12. August 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte