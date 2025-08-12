100% Übernahme von Hanf.com und Exklusivrechte für Ritual Herbs

Am 22. Juli 2025 erhielt Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032) die Zustimmung der Anteilseigner von CWE European Holdings Inc., sich schrittweise bis zu 100 % an dem erfolgreichen deutschen Unternehmen, bekannt unter dem Markennamen Hanf.com, zu sichern¹. Damit gewinnt Neural, ein ethnobotanische Arzneimittelforschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapeutika für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzmissbrauch spezialisiert hat, einen wertvollen Partner für den europäischen Markt. Insbesondere für CBC-Produkte mit Wellness- und Gesundheitsfokus, der mit Ladengeschäften und über seine Online-Plattform stabile Umsätze generiert. Die Beteiligung bietet Neural neben dem Zugang zu einem etablierten Vertriebsnetz auch wichtige Konsumenten-Insights, was ein strategischer Vorteil bei der Entwicklung neuer Produkte sein kann.

Ritual Herbs ergänzt Hanf.com-Angebot mit nikotinfreiem Tabak

Bereits jetzt nutzt Hanf.com seine Wettbewerbsposition, um starke Marken zu lancieren: So wurde parallel zur Beteiligung eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit der Marke Ritual Herbs abgeschlossen, die nikotinfreie Kräutermischungen vertreibt, was eine perfekte Ergänzung zum Portfolio darstellt². Zumal der weltweite Markt für pflanzliche und nikotinfreie Rauchprodukte auch ein starkes Wachstum verzeichnet. Er wurde 2024 auf etwa 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2033 auf über 2,5 Milliarden US-Dollar wachsen³.

Parallel zum Einstieg in Europa stärkt Neural auch seine wissenschaftliche Basis in Südamerika: Ein neuer Forschungsvertrag mit SERFOR – der peruanischen Behörde für Wald und Wildtiere – ermöglicht dem Unternehmen die weitere Analyse von bereits gesammelten Proben des mescalinhaltigen San-Pedro-Kaktus. Denn der Vertrag erlaubt die DNA-Sequenzierungen, chemische Analysen und die Weiterentwicklung bestehender Daten ohne zusätzliche Wildsammlungen und untermalt somit den Respekt gegenüber der Kultur, Biodiversität und Gesetzgebung des Landes.