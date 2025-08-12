Ethereum: BitMine plant, 5 % des Marktes zu kontrollieren – Rallye geht weiter

Die schnelle Anhäufung spiegelt eine strategische und aggressive Ethereum-Akquisitionsinitiative wider, die am 30. Juni begann und die ersten Käufe bis zum 8. Juli abschloss. In nur fünf Wochen stiegen die ETH-Bestände von BitMine um mehr als 38 Prozent von 833.000 Token auf über 1,15 Millionen. Dies entspricht einer Steigerung des Gesamtwerts um 2 Milliarden US-Dollar innerhalb einer Woche.

Mitte Juli wurde die Rallye um die Papiere von BitMine entfacht, da bekannt wurde, dass Starinvestor Peter Thiel, über seine Risikokapitalgesellschaft Founders Fund 5,09 Millionen Aktien oder einen Anteil von 9,1 Prozent an BitMine, gekauft hat.

Die Anteilsscheine von BitMine notieren deutlich über dem IPO-Preis von Anfang Juni. Die Aktie hat sich bereits rund um das 7,4-fache verteuert.

Neben Thiel wird BitMine von einem starken institutionellen Investorennetzwerk unterstützt, darunter auch Cathie Woods ARK Investment Management, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera oder Kraken.

Diese Investoren haben die notwendige Liquidität und strategische Ausrichtung für eine solch rasante Akkumulationsstrategie bereitgestellt. Auch das Handelsvolumen der Unternehmensaktie hat deutlich zugenommen und liegt heute bei durchschnittlich 2,2 Milliarden US-Dollar pro Tag. Damit gehört die BitMine-Aktie zu den 25 liquidesten Aktien in den USA, noch vor JPMorgan und Micron Technilogy beispielsweise.

Zudem spielte die Ethereum-Rallye der vergangenen Woche der Aktie in die Karten. Denn das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, 5 Prozent des gesamten im Umlauf befindlichen Ethereum zu kontrollieren.

Analysten sind sich über die potenziellen Auswirkungen einer so großen Ethereum-Beteiligung auf den Markt uneinig. Zwar zeugen die Maßnahmen des Unternehmens von großem Vertrauen in den langfristigen Wert von Ethereum, bergen aber auch Volatilitätsrisiken, sollte der Markt seine Entwicklung ändern.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion