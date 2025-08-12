    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSony AktievorwärtsNachrichten zu Sony
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ein Leben ohne Zocken? Für viele Gamer unvorstellbar

    Für Sie zusammengefasst
    • 45% der Gamer können sich ohne Spiele nicht vorstellen.
    • 52% der Befragten spielen gelegentlich Videospiele.
    • 58% spielen weniger als zwei Stunden täglich.
    Ein Leben ohne Zocken? Für viele Gamer unvorstellbar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - 45 Prozent der Gamer in Deutschland können sich einer Umfrage zufolge ein Leben ohne Video- und Computerspiele nicht mehr vorstellen. 2023 sagten das lediglich 39 Prozent, wie der Verband Bitkom mitteilte. "Jeder Fünfte hat auch schon mal von einem Videospiel geträumt", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Die Bedeutung von Computer- und Videospielen steige von Jahr zu Jahr.

    Die Zahl der Gamer bleibt der Umfrage zufolge aber stabil: 52 Prozent der 1.200 Befragten gaben an, zumindest hin und wieder Video- oder Computerspiele zu spielen. Das entspricht den Umfrageergebnissen der vergangenen Jahre. Im langjährigen Vergleich ist der Anteil der Gamer aber größer geworden (2015: 42 Prozent).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    489,62€
    Basispreis
    2,95
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    558,07€
    Basispreis
    3,15
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    58 Prozent der Gamer spielen weniger als zwei Stunden pro Tag. "Es ist ein kleiner Kreis, der exzessiv spielt. Sieben Prozent spielen mehr als fünf Stunden pro Tag", sagte Rohleder. 28 Prozent der Gamer spielen am liebsten online mit anderen zusammen.

    Die Befragung wurde von Mitte Mai bis Anfang Juni durchgeführt. Befragt wurden 1209 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter waren 626 Gamer./nif/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 451 auf Tradegate (12. August 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -3,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,34 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 621,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 525,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +16,61 %/+49,93 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Sony - 853687 - JP3435000009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sony. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ein Leben ohne Zocken? Für viele Gamer unvorstellbar 45 Prozent der Gamer in Deutschland können sich einer Umfrage zufolge ein Leben ohne Video- und Computerspiele nicht mehr vorstellen. 2023 sagten das lediglich 39 Prozent, wie der Verband Bitkom mitteilte. "Jeder Fünfte hat auch schon mal von einem …