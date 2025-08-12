Bei dieser brutal gecrashten KI-Aktie hat Cathie Wood zugeschlagen

Cathie Wood hat den Kurseinbruch von The Trade Desk um 38,6 Prozent am Freitag als Kaufchance genutzt. Über ihren ARK Innovation ETF (ARKK) und den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) erwarb sie zusammen mehr als 725.000 Aktien des Ad-Tech-Unternehmens im Wert von rund 57,9 Millionen US-Dollar. Nach den Zukäufen hält ARKK 1,57 Millionen Trade-Desk-Aktien im Wert von etwa 85,14 Millionen US-Dollar, ARKW besitzt 523.000 Stück im Wert von rund 28,39 Millionen US-Dollar. Es war der erste Kauf seit dem 13. Februar, einen Tag nach einem weiteren Kurseinbruch infolge schwacher Zahlen.

Der jüngste Abverkauf folgte auf einen enttäuschenden Q2-Bericht mit schwächerem Ausblick und der Ankündigung, dass CFO Laura Schenkein das Unternehmen verlässt. Ihr Nachfolger wird Alex Kayyal, der den Posten am 21. August übernimmt. Mehrere Analysten stuften die Aktie nach den Zahlen herab und verwiesen auf langsameres Wachstum, stärkeren Wettbewerb und Bewertungsdruck. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 55 Prozent im Minus, während ARKK um 32 Prozent und ARKW um über 46 Prozent zulegten.