Bei dieser brutal gecrashten KI-Aktie hat Cathie Wood zugeschlagen
Bei dieser KI-Aktie hat Cathie Wood den fast 40-prozentigen Crash zum Kauf genutzt. Während der Markt in Panik verkauft, greift sie Millionen-schwer zu – und stößt zugleich mehrere Tech-Favoriten ab.
- Cathie Wood kauft 725.000 Aktien von Trade Desk.
- ARK verkauft Anteile an Roblox, Palantir und Shopify.
- Fokus auf unterbewertete Wachstumswerte bleibt.
Cathie Wood hat den Kurseinbruch von The Trade Desk um 38,6 Prozent am Freitag als Kaufchance genutzt. Über ihren ARK Innovation ETF (ARKK) und den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) erwarb sie zusammen mehr als 725.000 Aktien des Ad-Tech-Unternehmens im Wert von rund 57,9 Millionen US-Dollar. Nach den Zukäufen hält ARKK 1,57 Millionen Trade-Desk-Aktien im Wert von etwa 85,14 Millionen US-Dollar, ARKW besitzt 523.000 Stück im Wert von rund 28,39 Millionen US-Dollar. Es war der erste Kauf seit dem 13. Februar, einen Tag nach einem weiteren Kurseinbruch infolge schwacher Zahlen.
Der jüngste Abverkauf folgte auf einen enttäuschenden Q2-Bericht mit schwächerem Ausblick und der Ankündigung, dass CFO Laura Schenkein das Unternehmen verlässt. Ihr Nachfolger wird Alex Kayyal, der den Posten am 21. August übernimmt. Mehrere Analysten stuften die Aktie nach den Zahlen herab und verwiesen auf langsameres Wachstum, stärkeren Wettbewerb und Bewertungsdruck. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 55 Prozent im Minus, während ARKK um 32 Prozent und ARKW um über 46 Prozent zulegten.
Laut Handelsdaten tätigte ARKK am 8. August den größten Einzelkauf des Tages mit 210.664 Trade-Desk-Aktien im Wert von 29,5 Millionen US-Dollar. Zusätzlich kaufte ARK 8.292 Aktien von CRISPR Therapeutics für rund 714.200 US-Dollar. Wood bleibt damit ihrer Strategie treu, in schwächelnde, aber langfristig aussichtsreiche Wachstumswerte zu investieren.
Auf der Verkaufsseite trennte sich ARK von Anteilen an Roblox (Verkaufswert 10,8 Millionen US-Dollar), Palantir (7,1 Millionen US-Dollar), Shopify (7,1 Millionen US-Dollar) und Pinterest (14 Millionen US-Dollar). Die Umschichtungen zeigen, dass Wood trotz hoher Volatilität im Tech-Sektor konsequent Kapital in Werte verlagert, die sie für unterbewertet hält.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion