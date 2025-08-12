JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach einem weiteren Forschungserfolg mit dem Wirkstoff Ianalumab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Richard Vosser wertete die Nachricht am Dienstag als leicht positiv für den Pharmakonzern. Die in einer zulassungsrelevanten Studie präsentierten Daten zeigten eine statistisch signifikante Verbesserung bei der Behandlung der Autoimmunerkrankung primäre Immunthrombozytopenie./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:20 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 102,8EUR auf Lang & Schwarz (12. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.



