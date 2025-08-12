    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach einem weiteren Forschungserfolg mit dem Wirkstoff Ianalumab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Richard Vosser wertete die Nachricht am Dienstag als leicht positiv für den Pharmakonzern. Die in einer zulassungsrelevanten Studie präsentierten Daten zeigten eine statistisch signifikante Verbesserung bei der Behandlung der Autoimmunerkrankung primäre Immunthrombozytopenie./la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:20 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 102,8EUR auf Lang & Schwarz (12. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Richard Vosser
    Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 95
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00CHF, was einem Rückgang von -1,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach einem weiteren Forschungserfolg mit dem Wirkstoff Ianalumab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Richard Vosser wertete die Nachricht am Dienstag als leicht positiv für …