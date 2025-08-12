BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe die Möglichkeit, die Belastungen durch die US-Zölle zu bewältigen, schrieb David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei eine Verlagerung des vergleichsweise geringen US-Geschäfts zu US-Auftragsherstellern möglich./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 18:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 18:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 35,36EUR auf Tradegate (12. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte