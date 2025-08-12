BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe die Möglichkeit, die Belastungen durch die US-Zölle zu bewältigen, schrieb David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei eine Verlagerung des vergleichsweise geringen US-Geschäfts zu US-Auftragsherstellern möglich./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 18:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 35,36EUR auf Tradegate (12. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



