Mega-High an der Börse
Trump entfacht Cannabis-Rallye – Kurse explodieren um bis zu 42 Prozent!
Trump bringt den Cannabis-Sektor zum Beben: Nach seiner Ankündigung einer möglichen Neuklassifizierung sind Cannabis-Aktien teils über 40 Prozent nach oben geschossen. Am Dienstag geht die Rallye bei vielen Titeln weiter
Cannabis-Aktien haben am Montag kräftig zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, er erwäge, Marihuana als weniger gefährliche Droge neu einzustufen. "Wir prüfen eine Neuklassifizierung", sagte Trump im Weißen Haus und kündigte an, in den "nächsten Wochen" zu entscheiden. Das Wall Street Journal hatte am Freitag berichtet, Trump habe dieses Vorhaben bereits bei einer Spendenveranstaltung in New Jersey erwähnt.
Die Aussicht auf eine Einstufung in die Drogenklasse III – zu der auch Steroide und Tylenol mit Codein gehören – befeuerte Kurssprünge im gesamten Sektor, die auch am Dienstag anhalten. Aktien von Tilray Brands legte um über 41 Prozent zu, Titel von Canopy Growth um mehr als 26 Prozent, die Aktie von Cronos Group um 15 Prozent und SNDL um 19 Prozent. Der AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF stieg um 28 Prozent und verzeichnete den besten Tag seit 2022, der Amplify Alternative Harvest ETF gewann über 26 Prozent – ebenfalls ein Rekordplus. Village Farms erreichte mit einem Plus von 42 Prozent den stärksten Tagesanstieg seit 2017.
Eine Neuklassifizierung könnte nach Einschätzung von Branchenvertretern regulatorische Hürden abbauen, Steuererleichterungen bringen und Investoren anlocken. "Trump bringt Dinge auf den Weg", sagte Tilray-CEO Irwin Simon und sprach von einem möglichen einjährigen Umsetzungsprozess. TD-Cowen-Analyst Derek Lessard sieht darin Potenzial, "die Forschung zu fördern, Stigmatisierung zu verringern, den Zugang zu Kapital zu verbessern und einen großen Markt zu erschließen".
Aktuell ist Cannabis nach Bundesrecht als Droge der Klasse I eingestuft – in der gleichen Kategorie wie Heroin oder LSD. Eine Umstufung liegt formal in der Zuständigkeit des Generalstaatsanwalts beziehungsweise der Drug Enforcement Administration, könnte aber durch Trumps Unterstützung politisch an Dynamik gewinnen.
Trotz der Rallye bleiben die Kurse weit unter den Höchstständen von 2021, als niedrige Zinsen und hohe Anlegererwartungen den Markt trieben. Experten warnen zudem, dass Unternehmen ohne US-Geschäft – wie einige große kanadische Produzenten – kurzfristig kaum profitieren dürften. Langfristig jedoch könnte eine Reform als "Game Changer" für die auf rund 80 Milliarden US-Dollar geschätzte Branche wirken.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion