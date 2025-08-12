Trump entfacht Cannabis-Rallye – Kurse explodieren um bis zu 42 Prozent!

Cannabis-Aktien haben am Montag kräftig zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, er erwäge, Marihuana als weniger gefährliche Droge neu einzustufen. "Wir prüfen eine Neuklassifizierung", sagte Trump im Weißen Haus und kündigte an, in den "nächsten Wochen" zu entscheiden. Das Wall Street Journal hatte am Freitag berichtet, Trump habe dieses Vorhaben bereits bei einer Spendenveranstaltung in New Jersey erwähnt.

Die Aussicht auf eine Einstufung in die Drogenklasse III – zu der auch Steroide und Tylenol mit Codein gehören – befeuerte Kurssprünge im gesamten Sektor, die auch am Dienstag anhalten. Aktien von Tilray Brands legte um über 41 Prozent zu, Titel von Canopy Growth um mehr als 26 Prozent, die Aktie von Cronos Group um 15 Prozent und SNDL um 19 Prozent. Der AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF stieg um 28 Prozent und verzeichnete den besten Tag seit 2022, der Amplify Alternative Harvest ETF gewann über 26 Prozent – ebenfalls ein Rekordplus. Village Farms erreichte mit einem Plus von 42 Prozent den stärksten Tagesanstieg seit 2017.