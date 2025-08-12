BERENBERG stuft Kion auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang im Segment für Lieferketten-Lösungen (SCS) habe im zweiten Quartal die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufträge aus dem Online-Handel hätten dem Anbieter von Logistiktechnik ein Rekordquartal verschafft./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 57,10EUR auf Tradegate (12. August 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
