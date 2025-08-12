DZ BANK stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vestas von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 90 auf 135 dänische Kronen angehoben. Seine Befu?rchtungen u?ber einen kompletten Wegfall der US-Aufträge im Zuge einer neuen Gesetzgebung hätten sich nicht materialisiert, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Gegenteil, infolge der Planungssicherheit und des Energiehungers in den USA erwarte er nun hohe sowie rentable Auftragseingänge aus den USA./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 15,39EUR auf Tradegate (12. August 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte