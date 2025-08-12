    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

    • Berenberg stuft Bayer auf "Hold" mit 26 Euro ein.
    • Niedrigere Maispreise belasten die Marktprognosen.
    • Skepsis über Erreichung der EBitda-Ziele 2026.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Niedrigere Maispreise und Schwierigkeiten beim Zurückgewinnen von Marktanteilen beim Unkrautvernichter Dicamba stimmten ihn vorsichtig, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei skeptisch, ob der Pharma- und Agrarchemiekonzern 2026 die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (EBitda) erreichen kann./rob/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 25,57 auf Tradegate (12. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -6,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 25,05 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -9,87 %/+37,15 % bedeutet.


