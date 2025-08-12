Berenberg belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 25,57 auf Tradegate (12. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -6,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 25,05 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -9,87 %/+37,15 % bedeutet.