Wenig verändert - Warten auf US-Inflationsdaten

Ähnlich sah es an den Börsen außerhalb des Euroraums aus. Der Schweizer SMI tendierte kaum verändert, während es für den britischen FTSE 100 um 0,32 Prozent auf 9.158,93 Punkte nach oben ging.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen haben sich auch am Dienstag zurückgehalten. Sie warten auf US-Inflationsdaten, die 14.30 Uhr anstehen. Der EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 0,19 Prozent auf 5321,43 Punkte.

Die verhaltene Tendenz hatte mehrere Gründe. "Die Investoren wollen jetzt Tatsachen in den Verhandlungen rund um den Krieg in der Ukraine sehen", so Marktexperte Andreas Lipkow mit Blick auf das Treffen der Präsidenten der USA und Russlands am Freitag. Zu sei das Risiko, dass es doch kein Ergebnis geben werde.

Zudem warten die Marktteilnehmer aufUS-Inflationsdaten, die Aufschluss über den weiteren Gang der US-Geldpolitik geben könnten. "Die zentrale Frage ist, inwieweit sich die US-Zölle bereits bei den Verbraucherpreisen bemerkbar gemacht haben", betonte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets. "Allgemein wird mit einer leicht anziehenden Teuerungsrate gerechnet."

Stärkster Sektoren waren Öl- und Rohstoffwerte. Sie reagierten damit auf den erneuten Aufschub im Zollstreit zwischen China und den USA. US-Präsident Trump hatte ein Dekret unterzeichnet, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. China ist ein bedeutender Importeur von Rohstoffen. Zudem ist der Zollstreit eine Belastung für die Weltwirtschaft.

Unter den Energiewerten ragten Vestas heraus. Die Aktie des Windturbinenherstellers profitierte von neuen Aufträgen aus den USA. Die Analysten der Citibank sprachen von einer wichtigen Nachricht. Mit einem Aufschlag von 4,2 Prozent bügelte der Wert die Verluste vom Vortag nach den schwachen Vorgaben von Orsted aus.

Dagegen litten Technologiewerte unter der Schwäche des Branchenschwergewichts SAP , dessen Aktienkurs um drei Prozent nachgab. Auch das Technologie-Schwergewicht ASML schwächelte etwas./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Orsted Aktie Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 238,6 auf Tradegate (12. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um -29,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,60 %. Die Marktkapitalisierung von Orsted bezifferte sich zuletzt auf 11,63 Mrd.. Orsted zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 13,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 424,29DKK. Von den letzten 7 Analysten der Orsted Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 540,00DKK was eine Bandbreite von +803,51 %/+1.851,57 % bedeutet.



