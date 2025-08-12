    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mehr Arbeits- und Wegeunfälle bei extremer Hitze und Kälte / Statistische Analyse der gesetzlichen Unfallversicherung belegt Zusammenhang zwischen Temperatur und Unfallhäufigkeit

    Berlin (ots) - Extreme Temperaturen, sowohl Hitze als auch Kälte, führen zu
    einer signifikanten Erhöhung der Unfallzahlen bei der Arbeit und auf den
    Arbeitswegen. Das zeigt eine statistische Analyse des Spitzenverbandes der
    Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
    (DGUV).

    Für die Erhebung wurden Arbeitsunfall- und Wegeunfall-Daten der
    Unfallversicherungsträger mit Daten des Deutschen Wetterdienstes kombiniert.
    Betrachtet wurde die hochgerechnete Zahl der Unfälle von abhängig Beschäftigten
    pro Tag und Postleitzahl-Gebiet, wobei unterschiedliche Eingrenzungen nach
    Unfallarten erfolgten. Für Deutschland beziffert der Deutsche Wetterdienst den
    Anstieg der mittleren Lufttemperatur zwischen 1881 und 2024 mit 1,9 °C, was
    deutlich mehr ist als der weltweite Durchschnitt von etwa 1,55 °C. Ein großer
    Teil dieses Anstieges hat in den letzten beiden Dekaden stattgefunden.
    Insbesondere die Zahl der "heißen Tage" mit mindestens 30 °C hat sich laut
    Wetteraufzeichnungen demnach seit den 1950er Jahren etwa verdreifacht.

    Im Vergleich zu mittleren Außentemperaturen zwischen 10 °C und 15 °C nahmen die
    Arbeitsunfälle ab einer Tageshöchsttemperatur von 30 Grad um etwa 7 Prozent zu.
    Bei sehr kalten Temperaturen unter 0 °C zeigte sich eine Zunahme um rund 8
    Prozent.

    "Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit, dass sich der
    Arbeitsschutz noch intensiver mit dem Einfluss der Witterung auf das
    Unfallrisiko befassen muss", sagt Dr. Edlyn Höller, stv. Hauptgeschäftsführerin
    der DGUV. Statistische Zusammenhänge ließen noch keine Aussagen über Ursachen
    zu. "Bekannt ist aber: Extreme Temperaturen können nicht nur direkte
    Auswirkungen auf die Gesundheit haben, sie haben auch indirekte Effekte.
    Beispielsweise kann Hitzestress die Konzentrationsfähigkeit und
    Reaktionsgeschwindigkeit beeinträchtigen, während problematische
    Verkehrsbedingungen bei Glätte oder Hitze das Unfallrisiko erhöhen. Mit Blick
    auf die sich verändernden klimatischen Bedingungen muss es unser Ziel sein,
    insbesondere die Auswirkungen von Hitze weiter zu erforschen und geeignete
    Schutzmaßnahmen zu entwickeln."

    Wegeunfälle

    Die Analyse der Wegeunfälle zeigt ein weniger symmetrisches Bild, denn
    Temperaturen um den Gefrierpunkt haben deutlich stärkere Effekte. An einem Tag
    mit einer Höchsttemperatur unter 0 °C ereignen sich fast doppelt so viele
    Wegeunfälle außerhalb des Straßenverkehrs als an einem vergleichbaren Tag mit
    einer Höchsttemperatur zwischen 10 °C und 15 °C. Hierbei dürfte es sich vor
    allem um Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle handeln. Aber auch die Zahl der
    Wegeunfälle im Straßenverkehr steigt an solchen Tagen um etwa 20 Prozent. Der
    Effekt hoher Temperaturen ab 30 °C ist mit ca. 12 Prozent über alle Wegeunfälle
    gesehen deutlich geringer, jedoch immer noch größer als der Effekt auf
    Arbeitsunfälle. Vor allem Wegeunfälle im Straßenverkehr nehmen an heißen Tagen
    deutlich zu.

    Wie sich der Klimawandel in Zukunft auf das Unfallgeschehen auswirken wird, kann
    mit dieser Analyse nicht abschließend geklärt werden. Eine zu erwartende Abnahme
    von Frosttagen könnte sich vor allem auf Wegeunfälle und Dienstwegeunfälle,
    insbesondere außerhalb des Straßenverkehrs, positiv auswirken. Dagegen werden
    die Gefahren hoher Temperaturen verstärkt in den Fokus genommen werden müssen.

    Weitere Informationen zum Thema Temperaturen und Unfallhäufigkeit finden Sie in
    der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift DGUV forum
    (https://forum.dguv.de/aktuelle-ausgabe) , die am 1. August 2025 erschienen ist.

    Pressekontakt:

    Stefan Boltz

    Pressesprecher
    Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
    Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
    und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
    Glinkastraße 40, 10117 Berlin
    Tel.: +49 30 13001-1414

    E-Mail: mailto:presse@dguv.de
    https://www.dguv.de
    Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachten
    Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65320/6095073
    OTS: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)




