Mehr Arbeits- und Wegeunfälle bei extremer Hitze und Kälte / Statistische Analyse der gesetzlichen Unfallversicherung belegt Zusammenhang zwischen Temperatur und Unfallhäufigkeit

Berlin (ots) - Extreme Temperaturen, sowohl Hitze als auch Kälte, führen zu

einer signifikanten Erhöhung der Unfallzahlen bei der Arbeit und auf den

Arbeitswegen. Das zeigt eine statistische Analyse des Spitzenverbandes der

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

(DGUV).



Für die Erhebung wurden Arbeitsunfall- und Wegeunfall-Daten der

Unfallversicherungsträger mit Daten des Deutschen Wetterdienstes kombiniert.

Betrachtet wurde die hochgerechnete Zahl der Unfälle von abhängig Beschäftigten

pro Tag und Postleitzahl-Gebiet, wobei unterschiedliche Eingrenzungen nach

Unfallarten erfolgten. Für Deutschland beziffert der Deutsche Wetterdienst den

Anstieg der mittleren Lufttemperatur zwischen 1881 und 2024 mit 1,9 °C, was

deutlich mehr ist als der weltweite Durchschnitt von etwa 1,55 °C. Ein großer

Teil dieses Anstieges hat in den letzten beiden Dekaden stattgefunden.

Insbesondere die Zahl der "heißen Tage" mit mindestens 30 °C hat sich laut

Wetteraufzeichnungen demnach seit den 1950er Jahren etwa verdreifacht.





Im Vergleich zu mittleren Außentemperaturen zwischen 10 °C und 15 °C nahmen die

Arbeitsunfälle ab einer Tageshöchsttemperatur von 30 Grad um etwa 7 Prozent zu.

Bei sehr kalten Temperaturen unter 0 °C zeigte sich eine Zunahme um rund 8

Prozent.



"Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit, dass sich der

Arbeitsschutz noch intensiver mit dem Einfluss der Witterung auf das

Unfallrisiko befassen muss", sagt Dr. Edlyn Höller, stv. Hauptgeschäftsführerin

der DGUV. Statistische Zusammenhänge ließen noch keine Aussagen über Ursachen

zu. "Bekannt ist aber: Extreme Temperaturen können nicht nur direkte

Auswirkungen auf die Gesundheit haben, sie haben auch indirekte Effekte.

Beispielsweise kann Hitzestress die Konzentrationsfähigkeit und

Reaktionsgeschwindigkeit beeinträchtigen, während problematische

Verkehrsbedingungen bei Glätte oder Hitze das Unfallrisiko erhöhen. Mit Blick

auf die sich verändernden klimatischen Bedingungen muss es unser Ziel sein,

insbesondere die Auswirkungen von Hitze weiter zu erforschen und geeignete

Schutzmaßnahmen zu entwickeln."



Wegeunfälle



Die Analyse der Wegeunfälle zeigt ein weniger symmetrisches Bild, denn

Temperaturen um den Gefrierpunkt haben deutlich stärkere Effekte. An einem Tag

mit einer Höchsttemperatur unter 0 °C ereignen sich fast doppelt so viele

Wegeunfälle außerhalb des Straßenverkehrs als an einem vergleichbaren Tag mit

einer Höchsttemperatur zwischen 10 °C und 15 °C. Hierbei dürfte es sich vor

allem um Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle handeln. Aber auch die Zahl der

Wegeunfälle im Straßenverkehr steigt an solchen Tagen um etwa 20 Prozent. Der

Effekt hoher Temperaturen ab 30 °C ist mit ca. 12 Prozent über alle Wegeunfälle

gesehen deutlich geringer, jedoch immer noch größer als der Effekt auf

Arbeitsunfälle. Vor allem Wegeunfälle im Straßenverkehr nehmen an heißen Tagen

deutlich zu.



Wie sich der Klimawandel in Zukunft auf das Unfallgeschehen auswirken wird, kann

mit dieser Analyse nicht abschließend geklärt werden. Eine zu erwartende Abnahme

von Frosttagen könnte sich vor allem auf Wegeunfälle und Dienstwegeunfälle,

insbesondere außerhalb des Straßenverkehrs, positiv auswirken. Dagegen werden

die Gefahren hoher Temperaturen verstärkt in den Fokus genommen werden müssen.



Weitere Informationen zum Thema Temperaturen und Unfallhäufigkeit finden Sie in

der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift DGUV forum

(https://forum.dguv.de/aktuelle-ausgabe) , die am 1. August 2025 erschienen ist.



