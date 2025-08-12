Philip Morris Deutschland stärkt Kommunikation - Andrea Koepfer wird zum 1. September 2025 Mitglied der Geschäftsleitung (FOTO)
Gräfelfing (ots) - Die Philip Morris GmbH (PMG) baut ihre
Kommunikationsstrategie weiter aus und beruft die erfahrene
Kommunikationsexpertin Andrea Koepfer in die Geschäftsleitung. Ab dem 1.
September 2025 übernimmt sie die Rolle der Director Communications und
verantwortet künftig die strategische Ausrichtung der Unternehmenskommunikation.
Sie berichtet direkt an Veronika F. Rost, Vorsitzende der Geschäftsführung von
PMG.
Neues spezialisiertes Kommunikationsteam
Das Kommunikationsteam wurde neu aufgestellt, um die öffentliche Wahrnehmung von
Philip Morris als aktiven Gestalter wirtschaftlicher Entwicklung und
gesellschaftlichen Fortschritts in Deutschland zu schärfen - und das Unternehmen
zugleich als vertrauensvollen Partner von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft zu positionieren.
Die zentrale Aufgabe des Teams besteht nun darin, proaktiv mit externen
Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten und die Sichtbarkeit des Unternehmens
in Bezug auf Engagement Projekte, Vision, Strategie, Transformation und
Innovationskraft zu stärken. Dazu gehört insbesondere das Verständnis für die
Vorteile rauchfreier Alternativen zur herkömmlichen Zigarette zu fördern und die
wissenschaftliche Grundlage hinter diesen Innovationen transparent zu
kommunizieren. Darüber hinaus wird das gesellschaftliche Engagement des
Unternehmens - etwa über die Plattform "Powered By" - weiter ausgebaut und die
Anstrengungen für smarte Regulierung zur Bekämpfung des illegalen
Zigarettenhandels ausgeweitet.
Neue Kommunikationschefin
Andrea Koepfer bringt umfassende Erfahrung aus der internationalen
Kommunikationsbranche mit. Vor ihrem Wechsel zu PMG war sie vier Jahre lang
Senior Director Communications & ESG beim Münchner Travel-Tech-Unternehmen FLIX.
Dort verantwortete sie die interne und externe Kommunikation, das Corporate
Branding, Thought Leadership, Reputationsmanagement und ESG. Zuvor war sie in
leitenden Positionen bei MediaMarktSaturn tätig und spielte eine zentrale Rolle
beim Börsengang der Ceconomy AG, wo sie auch die Public-Affairs-Abteilung
aufbaute und leitete. Weitere Stationen ihrer Laufbahn waren unter anderem Axel Springerringer und Epson.
Weitere neue Teammitglieder
Bereits seit Juli 2025 ergänzt Jennifer Senninger das Team und verantwortet die
digitale Medienstrategie und deren Umsetzung. Ihre Aufgabe ist es, die
strategische Ausrichtung und Positionen des Unternehmens gegenüber externen
Stakeholdern - vor allem in digitalen Kanälen - zu vermitteln und den Dialog,
unter anderem über die Experten und Führungskräfte des Unternehmens, zu fördern.
