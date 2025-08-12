    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilip Morris International AktievorwärtsNachrichten zu Philip Morris International
    Philip Morris Deutschland stärkt Kommunikation - Andrea Koepfer wird zum 1. September 2025 Mitglied der Geschäftsleitung (FOTO)

    Gräfelfing (ots) - Die Philip Morris GmbH (PMG) baut ihre
    Kommunikationsstrategie weiter aus und beruft die erfahrene
    Kommunikationsexpertin Andrea Koepfer in die Geschäftsleitung. Ab dem 1.
    September 2025 übernimmt sie die Rolle der Director Communications und
    verantwortet künftig die strategische Ausrichtung der Unternehmenskommunikation.
    Sie berichtet direkt an Veronika F. Rost, Vorsitzende der Geschäftsführung von
    PMG.

    Neues spezialisiertes Kommunikationsteam

    Das Kommunikationsteam wurde neu aufgestellt, um die öffentliche Wahrnehmung von
    Philip Morris als aktiven Gestalter wirtschaftlicher Entwicklung und
    gesellschaftlichen Fortschritts in Deutschland zu schärfen - und das Unternehmen
    zugleich als vertrauensvollen Partner von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
    Gesellschaft zu positionieren.

    Die zentrale Aufgabe des Teams besteht nun darin, proaktiv mit externen
    Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten und die Sichtbarkeit des Unternehmens
    in Bezug auf Engagement Projekte, Vision, Strategie, Transformation und
    Innovationskraft zu stärken. Dazu gehört insbesondere das Verständnis für die
    Vorteile rauchfreier Alternativen zur herkömmlichen Zigarette zu fördern und die
    wissenschaftliche Grundlage hinter diesen Innovationen transparent zu
    kommunizieren. Darüber hinaus wird das gesellschaftliche Engagement des
    Unternehmens - etwa über die Plattform "Powered By" - weiter ausgebaut und die
    Anstrengungen für smarte Regulierung zur Bekämpfung des illegalen
    Zigarettenhandels ausgeweitet.

    Neue Kommunikationschefin

    Andrea Koepfer bringt umfassende Erfahrung aus der internationalen
    Kommunikationsbranche mit. Vor ihrem Wechsel zu PMG war sie vier Jahre lang
    Senior Director Communications & ESG beim Münchner Travel-Tech-Unternehmen FLIX.
    Dort verantwortete sie die interne und externe Kommunikation, das Corporate
    Branding, Thought Leadership, Reputationsmanagement und ESG. Zuvor war sie in
    leitenden Positionen bei MediaMarktSaturn tätig und spielte eine zentrale Rolle
    beim Börsengang der Ceconomy AG, wo sie auch die Public-Affairs-Abteilung
    aufbaute und leitete. Weitere Stationen ihrer Laufbahn waren unter anderem Axel Springerringer und Epson.

    Weitere neue Teammitglieder

    Bereits seit Juli 2025 ergänzt Jennifer Senninger das Team und verantwortet die
    digitale Medienstrategie und deren Umsetzung. Ihre Aufgabe ist es, die
    strategische Ausrichtung und Positionen des Unternehmens gegenüber externen
    Stakeholdern - vor allem in digitalen Kanälen - zu vermitteln und den Dialog,
    unter anderem über die Experten und Führungskräfte des Unternehmens, zu fördern.
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
