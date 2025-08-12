Philip Morris Deutschland stärkt Kommunikation - Andrea Koepfer wird zum 1. September 2025 Mitglied der Geschäftsleitung (FOTO) Die Philip Morris GmbH (PMG) baut ihre Kommunikationsstrategie weiter aus und beruft die erfahrene Kommunikationsexpertin Andrea Koepfer in die Geschäftsleitung. Ab dem 1. September 2025 übernimmt sie die Rolle der Director Communications und …



