    Lidl in Deutschland setzt veganen Erfolgskurs fort

    Preisparität ohne Kompromisse (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Bereits seit Oktober 2023 ist ein Großteil der
    Vemondo-Produkte in allen Lidl-Filialen zum gleichen Grundpreis erhältlich wie
    ihre tierischen Vergleichsprodukte. Der Lebensmitteleinzelhändler ist davon
    überzeugt, dass ein bewusster und nachhaltiger Konsum nur in die Breite getragen
    werden kann, wenn die darauf einzahlende Ernährung für alle erschwinglich und
    leichter zugänglich ist. Mit den neuen Tasty Trinkmahlzeiten in veganer
    Ausführung und der No Butter von Vemondo unterstreicht der
    Lebensmitteleinzelhändler seine Vorreiterrolle im preisgünstigen
    Plant-Based-Segment.

    Cremig, streichzart und vollständig pflanzlich: Die Vemondo No Butter

    Mit der neuen No Butter von Vemondo nimmt Lidl eine neue vegane
    Butteralternative in das Eigenmarken-Sortiment auf. Mit einem Preis von 1,99
    Euro für 250 Gramm bietet das Produkt eine vollständige Preisparität zur
    deutschen Markenbutter der Lidl-Eigenmarke Milbona.

    Die pflanzliche Butter zeichnet sich durch ihre cremige, streichfähige
    Konsistenz aus und erweitert die erfolgreiche "No"-Produktlinie von Lidl - 2024
    hat die No Milk 3,5 den V-Label-Award in der Kategorie Milch- und
    Molkereialternativen gewonnen. Mit der preislichen Gleichstellung zu
    konventioneller Butter macht der Lebensmitteleinzelhändler pflanzliche
    Alternativen für eine breite Zielgruppe zugänglich.

    In Kürze dürfen sich Lidl-Kunden außerdem auf eine vegane Joghurt-Alternative
    freuen. Der No Ghurt wird zunächst in ausgewählten Regionen verfügbar sein und
    stellt einen wichtigen Ausbau der pflanzlichen Produktpalette bei Lidl dar.

    Tasty Trinkmahlzeiten: Vegane Variante ohne Preisaufschlag

    Parallel revolutioniert Lidl den Trinkmahlzeit-Markt preislich mit seiner
    veganen Version der Tasty Trinkmahlzeiten. Die vollwertigen, veganen Mahlzeiten
    sind mit 26 Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Anders als bei
    Markenprodukten, wo vegane Varianten oft teurer sind, bietet Lidl komplette
    Preisparität: Sowohl die veganen als auch die herkömmlichen Tasty-Varianten
    kosten einheitlich 2,49 Euro pro 500ml-Flasche und sind in den Sorten Choco
    Heaven, Banana Paradise und Vanilla Dream erhältlich.

    "Wir analysieren kontinuierlich, wo noch Lücken für Kunden existieren, die gerne
    neue pflanzliche Produkte ausprobieren möchten und schließen diese ohne
    preisliche Nachteile", betont Christoph Graf, Geschäftsleitungsmitglied der Lidl
    Dienstleistung GmbH & Co. KG.

    Transformation zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung

    Laut einer Statista-Umfrage zu den "Meist verbreiteten Ernährungsweisen in
    Deutschland 2024" ernähren sich bereits 18 Prozent der deutschen Bevölkerung
    flexitarisch und essen hauptsächlich pflanzenbasierte Lebensmittel und
    gelegentlich auch Fleisch und Fisch. Mit der Preisanpassung eines Großteils der
    Vemondo-Produkte an ihre tierischen Pendants bietet der
    Lebensmitteleinzelhändler nicht nur für Vegetarier und Veganer ein attraktives
    Angebot, sondern spricht ausdrücklich auch alle Flexitarier an, die sich
    nachhaltiger ernähren möchten: Mit einem einfacheren Zugang zu pflanzenbasierten
    Produkten, ohne dafür mehr bezahlen zu müssen.

    Die Preisanpassung der veganen Produkte ist Teil der gemeinsam erarbeiteten
    Strategie für Bewusste Ernährung. Damit haben sich die Unternehmen von Lidl
    Anfang 2023 ganzheitliche, verbindliche Ziele gesetzt, um den Kunden das beste
    Angebot für eine bewusste und nachhaltige Lebensweise zum gewohnt günstigen
    Lidl-Preis zu bieten. Bei den Maßnahmen orientiert Lidl sich an den
    wissenschaftlichen Erkenntnissen der Planetary Health Diet. Dazu gehört auch der
    Ausbau des pflanzlichen Sortiments und die Transparenz hinsichtlich der Anteile
    tierischer und pflanzenbasierter Proteinquellen. Die Berechnung erfolgt dabei
    nach der Methodik des WWF (World Wide Fund For Nature). Bis 2030 will Lidl als
    erster Händler in Deutschland den Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen in
    seinem Sortiment auf 20 Prozent und den Anteil alternativer Molkereiprodukte auf
    zehn Prozent erhöhen.

    Die Wirksamkeit dieser Preisangleichung bestätigte eine 2024 veröffentliche
    Studie der Ernährungsorganisation ProVeg: Als erster deutscher
    Lebensmitteleinzelhändler bietet Lidl einen veganen Warenkorb ohne Aufpreis
    gegenüber seinem tierischen Pendant. Zudem führte die Preisangleichung seither
    zu einem Anstieg der verkauften veganen Artikel um über 30 Prozent.

