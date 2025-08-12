Lidl in Deutschland setzt veganen Erfolgskurs fort
Preisparität ohne Kompromisse (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Bereits seit Oktober 2023 ist ein Großteil der
Vemondo-Produkte in allen Lidl-Filialen zum gleichen Grundpreis erhältlich wie
ihre tierischen Vergleichsprodukte. Der Lebensmitteleinzelhändler ist davon
überzeugt, dass ein bewusster und nachhaltiger Konsum nur in die Breite getragen
werden kann, wenn die darauf einzahlende Ernährung für alle erschwinglich und
leichter zugänglich ist. Mit den neuen Tasty Trinkmahlzeiten in veganer
Ausführung und der No Butter von Vemondo unterstreicht der
Lebensmitteleinzelhändler seine Vorreiterrolle im preisgünstigen
Plant-Based-Segment.
Mit der neuen No Butter von Vemondo nimmt Lidl eine neue vegane
Butteralternative in das Eigenmarken-Sortiment auf. Mit einem Preis von 1,99
Euro für 250 Gramm bietet das Produkt eine vollständige Preisparität zur
deutschen Markenbutter der Lidl-Eigenmarke Milbona.
Die pflanzliche Butter zeichnet sich durch ihre cremige, streichfähige
Konsistenz aus und erweitert die erfolgreiche "No"-Produktlinie von Lidl - 2024
hat die No Milk 3,5 den V-Label-Award in der Kategorie Milch- und
Molkereialternativen gewonnen. Mit der preislichen Gleichstellung zu
konventioneller Butter macht der Lebensmitteleinzelhändler pflanzliche
Alternativen für eine breite Zielgruppe zugänglich.
In Kürze dürfen sich Lidl-Kunden außerdem auf eine vegane Joghurt-Alternative
freuen. Der No Ghurt wird zunächst in ausgewählten Regionen verfügbar sein und
stellt einen wichtigen Ausbau der pflanzlichen Produktpalette bei Lidl dar.
Tasty Trinkmahlzeiten: Vegane Variante ohne Preisaufschlag
Parallel revolutioniert Lidl den Trinkmahlzeit-Markt preislich mit seiner
veganen Version der Tasty Trinkmahlzeiten. Die vollwertigen, veganen Mahlzeiten
sind mit 26 Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Anders als bei
Markenprodukten, wo vegane Varianten oft teurer sind, bietet Lidl komplette
Preisparität: Sowohl die veganen als auch die herkömmlichen Tasty-Varianten
kosten einheitlich 2,49 Euro pro 500ml-Flasche und sind in den Sorten Choco
Heaven, Banana Paradise und Vanilla Dream erhältlich.
"Wir analysieren kontinuierlich, wo noch Lücken für Kunden existieren, die gerne
neue pflanzliche Produkte ausprobieren möchten und schließen diese ohne
preisliche Nachteile", betont Christoph Graf, Geschäftsleitungsmitglied der Lidl
Dienstleistung GmbH & Co. KG.
Transformation zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung
Laut einer Statista-Umfrage zu den "Meist verbreiteten Ernährungsweisen in
Deutschland 2024" ernähren sich bereits 18 Prozent der deutschen Bevölkerung
flexitarisch und essen hauptsächlich pflanzenbasierte Lebensmittel und
gelegentlich auch Fleisch und Fisch. Mit der Preisanpassung eines Großteils der
Vemondo-Produkte an ihre tierischen Pendants bietet der
Lebensmitteleinzelhändler nicht nur für Vegetarier und Veganer ein attraktives
Angebot, sondern spricht ausdrücklich auch alle Flexitarier an, die sich
nachhaltiger ernähren möchten: Mit einem einfacheren Zugang zu pflanzenbasierten
Produkten, ohne dafür mehr bezahlen zu müssen.
Die Preisanpassung der veganen Produkte ist Teil der gemeinsam erarbeiteten
Strategie für Bewusste Ernährung. Damit haben sich die Unternehmen von Lidl
Anfang 2023 ganzheitliche, verbindliche Ziele gesetzt, um den Kunden das beste
Angebot für eine bewusste und nachhaltige Lebensweise zum gewohnt günstigen
Lidl-Preis zu bieten. Bei den Maßnahmen orientiert Lidl sich an den
wissenschaftlichen Erkenntnissen der Planetary Health Diet. Dazu gehört auch der
Ausbau des pflanzlichen Sortiments und die Transparenz hinsichtlich der Anteile
tierischer und pflanzenbasierter Proteinquellen. Die Berechnung erfolgt dabei
nach der Methodik des WWF (World Wide Fund For Nature). Bis 2030 will Lidl als
erster Händler in Deutschland den Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen in
seinem Sortiment auf 20 Prozent und den Anteil alternativer Molkereiprodukte auf
zehn Prozent erhöhen.
Die Wirksamkeit dieser Preisangleichung bestätigte eine 2024 veröffentliche
Studie der Ernährungsorganisation ProVeg: Als erster deutscher
Lebensmitteleinzelhändler bietet Lidl einen veganen Warenkorb ohne Aufpreis
gegenüber seinem tierischen Pendant. Zudem führte die Preisangleichung seither
zu einem Anstieg der verkauften veganen Artikel um über 30 Prozent.
Weitere Informationen zu unserem veganen Sortiment finden Sie hier:
Pflanzenbasiertes Sortiment - Lidl Deutschland (https://unternehmen.lidl.de/vera
ntwortung/gut-fuer-die-menschen/gesundheit-foerdern/handlungsfelder/bewusste-ern
aehrung/pflanzenbasiertes-sortiment)
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .
Pressekontakt:
Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6095081
OTS: Lidl
