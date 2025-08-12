Preisparität ohne Kompromisse (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Bereits seit Oktober 2023 ist ein Großteil der

Vemondo-Produkte in allen Lidl-Filialen zum gleichen Grundpreis erhältlich wie

ihre tierischen Vergleichsprodukte. Der Lebensmitteleinzelhändler ist davon

überzeugt, dass ein bewusster und nachhaltiger Konsum nur in die Breite getragen

werden kann, wenn die darauf einzahlende Ernährung für alle erschwinglich und

leichter zugänglich ist. Mit den neuen Tasty Trinkmahlzeiten in veganer

Ausführung und der No Butter von Vemondo unterstreicht der

Lebensmitteleinzelhändler seine Vorreiterrolle im preisgünstigen

Plant-Based-Segment.



Cremig, streichzart und vollständig pflanzlich: Die Vemondo No Butter





Mit der neuen No Butter von Vemondo nimmt Lidl eine neue vegane

Butteralternative in das Eigenmarken-Sortiment auf. Mit einem Preis von 1,99

Euro für 250 Gramm bietet das Produkt eine vollständige Preisparität zur

deutschen Markenbutter der Lidl-Eigenmarke Milbona.



Die pflanzliche Butter zeichnet sich durch ihre cremige, streichfähige

Konsistenz aus und erweitert die erfolgreiche "No"-Produktlinie von Lidl - 2024

hat die No Milk 3,5 den V-Label-Award in der Kategorie Milch- und

Molkereialternativen gewonnen. Mit der preislichen Gleichstellung zu

konventioneller Butter macht der Lebensmitteleinzelhändler pflanzliche

Alternativen für eine breite Zielgruppe zugänglich.



In Kürze dürfen sich Lidl-Kunden außerdem auf eine vegane Joghurt-Alternative

freuen. Der No Ghurt wird zunächst in ausgewählten Regionen verfügbar sein und

stellt einen wichtigen Ausbau der pflanzlichen Produktpalette bei Lidl dar.



Tasty Trinkmahlzeiten: Vegane Variante ohne Preisaufschlag



Parallel revolutioniert Lidl den Trinkmahlzeit-Markt preislich mit seiner

veganen Version der Tasty Trinkmahlzeiten. Die vollwertigen, veganen Mahlzeiten

sind mit 26 Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Anders als bei

Markenprodukten, wo vegane Varianten oft teurer sind, bietet Lidl komplette

Preisparität: Sowohl die veganen als auch die herkömmlichen Tasty-Varianten

kosten einheitlich 2,49 Euro pro 500ml-Flasche und sind in den Sorten Choco

Heaven, Banana Paradise und Vanilla Dream erhältlich.



"Wir analysieren kontinuierlich, wo noch Lücken für Kunden existieren, die gerne

neue pflanzliche Produkte ausprobieren möchten und schließen diese ohne

preisliche Nachteile", betont Christoph Graf, Geschäftsleitungsmitglied der Lidl

Dienstleistung GmbH & Co. KG.



Transformation zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung



Laut einer Statista-Umfrage zu den "Meist verbreiteten Ernährungsweisen in

Deutschland 2024" ernähren sich bereits 18 Prozent der deutschen Bevölkerung

flexitarisch und essen hauptsächlich pflanzenbasierte Lebensmittel und

gelegentlich auch Fleisch und Fisch. Mit der Preisanpassung eines Großteils der

Vemondo-Produkte an ihre tierischen Pendants bietet der

Lebensmitteleinzelhändler nicht nur für Vegetarier und Veganer ein attraktives

Angebot, sondern spricht ausdrücklich auch alle Flexitarier an, die sich

nachhaltiger ernähren möchten: Mit einem einfacheren Zugang zu pflanzenbasierten

Produkten, ohne dafür mehr bezahlen zu müssen.



Die Preisanpassung der veganen Produkte ist Teil der gemeinsam erarbeiteten

Strategie für Bewusste Ernährung. Damit haben sich die Unternehmen von Lidl

Anfang 2023 ganzheitliche, verbindliche Ziele gesetzt, um den Kunden das beste

Angebot für eine bewusste und nachhaltige Lebensweise zum gewohnt günstigen

Lidl-Preis zu bieten. Bei den Maßnahmen orientiert Lidl sich an den

wissenschaftlichen Erkenntnissen der Planetary Health Diet. Dazu gehört auch der

Ausbau des pflanzlichen Sortiments und die Transparenz hinsichtlich der Anteile

tierischer und pflanzenbasierter Proteinquellen. Die Berechnung erfolgt dabei

nach der Methodik des WWF (World Wide Fund For Nature). Bis 2030 will Lidl als

erster Händler in Deutschland den Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen in

seinem Sortiment auf 20 Prozent und den Anteil alternativer Molkereiprodukte auf

zehn Prozent erhöhen.



Die Wirksamkeit dieser Preisangleichung bestätigte eine 2024 veröffentliche

Studie der Ernährungsorganisation ProVeg: Als erster deutscher

Lebensmitteleinzelhändler bietet Lidl einen veganen Warenkorb ohne Aufpreis

gegenüber seinem tierischen Pendant. Zudem führte die Preisangleichung seither

zu einem Anstieg der verkauften veganen Artikel um über 30 Prozent.



