NUI-Regionenranking
Stadt Leverkusen bleibt Spitzenreiter / IfM Bonn: Deutschlandweit liegt die Zahl der unternehmerischen Initiativen wieder über dem Vor-Pandemie-Niveau
Bonn (ots) - Auch in 2024 wurden in der Stadt Leverkusen die meisten (neuen)
Gewerbe angemeldet. Dahinter folgen der Landkreis München sowie die kreisfreie
Stadt Offenbach am Main und der Landkreis Miesbach. Zu diesem Ergebnis kommt das
aktuelle NUI (Neue Unternehmerische Initiative)-Regionenranking. Der
NUI-Indikator zeigt an, wie viele Gewerbebetriebe pro 10.000 Einwohner im
erwerbsfähigen Alter in einer Region in einem Jahr neu angemeldet wurden.
Entsprechend wirkt sich sowohl die Entwicklung der Gewerbeanmeldungen als auch
die der erwerbsfähigen Bevölkerung auf den NUI-Wert aus. Als neue
unternehmerische Initiative in einer Region werden neben Existenzgründungen auch
Betriebsgründungen, Übernahmen und Zuzüge von Gewerbebetrieben sowie Aufnahmen
einer gewerblichen Nebenerwerbstätigkeit berücksichtigt. Der NUI-Indikator lag
im Jahr 2024 bei durchschnittlich 136,0 und somit erneut über dem
Vorpandemie-Wert (2019: 124,7).
Die weitesten Sprünge nach vorne in die TOP-20-Gruppe - verglichen zum
Vor-Corona-Jahr 2019 - gelangen Koblenz (von Platz 98 auf 18), Köln (von Platz
76 auf 19 und dem Landkreis Dahme-Spreewald (von Platz 68 auf 13). Neu unter den
Top-20-Platzierungen sind zudem der Landkreis Garmisch-Partenkirchen und die
kreisfreien Städte Düsseldorf und Kempten. Dagegen gehören die Landkreise
Hochtaunus, Bad Tölz-Wolfratshausen, Marburg-Biedenkopf, Ebersberg und Görlitz
sowie die kreisfreie Stadt Wiesbaden nicht mehr der Top-20-Gruppe an.
Insgesamt zählen 8 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern (vor allem im
Umfeld von München), zwei Landkreise und eine Stadt in Hessen (Großraum
Frankfurt a. M.), drei Städte in Nordrhein-Westfalen (Rheinland), zwei
Landkreise in Brandenburg (Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming) sowie je eine
Stadt in Baden-Württemberg (Baden-Baden) und Rheinland-Pfalz (Koblenz) und in
Berlin (Hauptstadt) sowie ein Landkreis in Schleswig-Holstein (Nordfriesland) zu
den zwanzig Höchstplatzierten.
Pressekontakt:
Dr. Jutta Gröschl
Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn
Telefon: +49 228 72997-29 E-Mail: mailto:groeschl@ifm-bonn.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160935/6095082
OTS: IfM Bonn
