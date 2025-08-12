    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Stadt Leverkusen bleibt Spitzenreiter / IfM Bonn: Deutschlandweit liegt die Zahl der unternehmerischen Initiativen wieder über dem Vor-Pandemie-Niveau

    Bonn (ots) - Auch in 2024 wurden in der Stadt Leverkusen die meisten (neuen)
    Gewerbe angemeldet. Dahinter folgen der Landkreis München sowie die kreisfreie
    Stadt Offenbach am Main und der Landkreis Miesbach. Zu diesem Ergebnis kommt das
    aktuelle NUI (Neue Unternehmerische Initiative)-Regionenranking. Der
    NUI-Indikator zeigt an, wie viele Gewerbebetriebe pro 10.000 Einwohner im
    erwerbsfähigen Alter in einer Region in einem Jahr neu angemeldet wurden.
    Entsprechend wirkt sich sowohl die Entwicklung der Gewerbeanmeldungen als auch
    die der erwerbsfähigen Bevölkerung auf den NUI-Wert aus. Als neue
    unternehmerische Initiative in einer Region werden neben Existenzgründungen auch
    Betriebsgründungen, Übernahmen und Zuzüge von Gewerbebetrieben sowie Aufnahmen
    einer gewerblichen Nebenerwerbstätigkeit berücksichtigt. Der NUI-Indikator lag
    im Jahr 2024 bei durchschnittlich 136,0 und somit erneut über dem
    Vorpandemie-Wert (2019: 124,7).

    Die weitesten Sprünge nach vorne in die TOP-20-Gruppe - verglichen zum
    Vor-Corona-Jahr 2019 - gelangen Koblenz (von Platz 98 auf 18), Köln (von Platz
    76 auf 19 und dem Landkreis Dahme-Spreewald (von Platz 68 auf 13). Neu unter den
    Top-20-Platzierungen sind zudem der Landkreis Garmisch-Partenkirchen und die
    kreisfreien Städte Düsseldorf und Kempten. Dagegen gehören die Landkreise
    Hochtaunus, Bad Tölz-Wolfratshausen, Marburg-Biedenkopf, Ebersberg und Görlitz
    sowie die kreisfreie Stadt Wiesbaden nicht mehr der Top-20-Gruppe an.

    Insgesamt zählen 8 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern (vor allem im
    Umfeld von München), zwei Landkreise und eine Stadt in Hessen (Großraum
    Frankfurt a. M.), drei Städte in Nordrhein-Westfalen (Rheinland), zwei
    Landkreise in Brandenburg (Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming) sowie je eine
    Stadt in Baden-Württemberg (Baden-Baden) und Rheinland-Pfalz (Koblenz) und in
    Berlin (Hauptstadt) sowie ein Landkreis in Schleswig-Holstein (Nordfriesland) zu
    den zwanzig Höchstplatzierten.

    Pressekontakt:

    Dr. Jutta Gröschl
    Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn
    Telefon: +49 228 72997-29 E-Mail: mailto:groeschl@ifm-bonn.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160935/6095082
    OTS: IfM Bonn



