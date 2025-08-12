Stadt Leverkusen bleibt Spitzenreiter / IfM Bonn: Deutschlandweit liegt die Zahl der unternehmerischen Initiativen wieder über dem Vor-Pandemie-Niveau

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ► BAYER AG ■ Auf neuen Wegen ◄ Bayer -0,66 % Aktie 599 Aufrufe heute Einkaeufer vor 1 Stunde

Bonn (ots) - Auch in 2024 wurden in der Stadt Leverkusen die meisten (neuen)Gewerbe angemeldet. Dahinter folgen der Landkreis München sowie die kreisfreieStadt Offenbach am Main und der Landkreis Miesbach. Zu diesem Ergebnis kommt dasaktuelle NUI (Neue Unternehmerische Initiative)-Regionenranking. DerNUI-Indikator zeigt an, wie viele Gewerbebetriebe pro 10.000 Einwohner imerwerbsfähigen Alter in einer Region in einem Jahr neu angemeldet wurden.Entsprechend wirkt sich sowohl die Entwicklung der Gewerbeanmeldungen als auchdie der erwerbsfähigen Bevölkerung auf den NUI-Wert aus. Als neueunternehmerische Initiative in einer Region werden neben Existenzgründungen auchBetriebsgründungen, Übernahmen und Zuzüge von Gewerbebetrieben sowie Aufnahmeneiner gewerblichen Nebenerwerbstätigkeit berücksichtigt. Der NUI-Indikator lagim Jahr 2024 bei durchschnittlich 136,0 und somit erneut über demVorpandemie-Wert (2019: 124,7).Die weitesten Sprünge nach vorne in die TOP-20-Gruppe - verglichen zumVor-Corona-Jahr 2019 - gelangen Koblenz (von Platz 98 auf 18), Köln (von Platz76 auf 19 und dem Landkreis Dahme-Spreewald (von Platz 68 auf 13). Neu unter denTop-20-Platzierungen sind zudem der Landkreis Garmisch-Partenkirchen und diekreisfreien Städte Düsseldorf und Kempten. Dagegen gehören die LandkreiseHochtaunus, Bad Tölz-Wolfratshausen, Marburg-Biedenkopf, Ebersberg und Görlitzsowie die kreisfreie Stadt Wiesbaden nicht mehr der Top-20-Gruppe an.Insgesamt zählen 8 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern (vor allem imUmfeld von München), zwei Landkreise und eine Stadt in Hessen (GroßraumFrankfurt a. M.), drei Städte in Nordrhein-Westfalen (Rheinland), zweiLandkreise in Brandenburg (Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming) sowie je eineStadt in Baden-Württemberg (Baden-Baden) und Rheinland-Pfalz (Koblenz) und inBerlin (Hauptstadt) sowie ein Landkreis in Schleswig-Holstein (Nordfriesland) zuden zwanzig Höchstplatzierten.Pressekontakt:Dr. Jutta GröschlInstitut für Mittelstandsforschung (IfM) BonnTelefon: +49 228 72997-29 E-Mail: mailto:groeschl@ifm-bonn.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160935/6095082OTS: IfM Bonn