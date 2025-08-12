JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Zahlen deckten sich mit den bereits im Juli veröffentlichten Eckdaten, schrieb Angelina Glazova in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Mittelwert der vom Düngemittelproduzenten in Aussicht gestellten Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 spreche für sinkende Konsensschätzungen./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 12,75EUR auf Tradegate (12. August 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

