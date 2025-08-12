JEFFERIES stuft Mutares auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der teilweise Ausstieg der Beteiligungsgruppe aus Steyr Motors habe den Nettogewinn angetrieben, schrieb Tom Mills in einer ersten Reaktion am Dienstag./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 29,15EUR auf Tradegate (12. August 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.