    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Der Buchwert der Immobiliengruppe sei stark gewachsen, schrieb Simon Stippig in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hierzu habe eine Erholung der Bewertungen des Portfolios beigetragen./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 14,98EUR auf Tradegate (12. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Simon Stippig
    Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 16,30
    Kursziel alt: 16,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Hold' Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Der Buchwert der Immobiliengruppe sei stark gewachsen, schrieb Simon Stippig in einer ersten Einschätzung am Dienstag. …