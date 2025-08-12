WARBURG RESEARCH stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Der Buchwert der Immobiliengruppe sei stark gewachsen, schrieb Simon Stippig in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hierzu habe eine Erholung der Bewertungen des Portfolios beigetragen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 14,98EUR auf Tradegate (12. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
