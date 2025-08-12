WARBURG RESEARCH stuft K+S auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die finalen Kennziffern deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Oliver Schwarz in einer ersten Reaktion am Dienstag. Teilweise höhere Preise des Düngemittelherstellers hätten niedrigere Volumina überwiegend ausgeglichen./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 12,75EUR auf Tradegate (12. August 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

