WARBURG RESEARCH stuft Dermapharm auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Hersteller von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten habe sich im ersten Halbjahr stabil entwickelt, schrieb Christian Ehmann in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Markenpharmazeutika hätten ein starkes organisches Wachstum gezeigt, vor allem solche gegen Allergien./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 32,30EUR auf Tradegate (12. August 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Dermapharm

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

