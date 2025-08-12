    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvonik Industries AktievorwärtsNachrichten zu Evonik Industries
    WARBURG RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Evonik von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 24,50 auf 22,70 Euro gesenkt. Im zweiten Quartal sei der Umsatz des Chemiekonzerns auf Jahressicht um elf Prozent zurückgegangen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen der für 2025 gesetzten Ziele werde zu einer schweren Aufgabe. Belastend sei, dass das Unternehmen eine optimistischere Einschätzung der Konjunktur vorgelegt habe./rob/bek/edh

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 16,62EUR auf Tradegate (12. August 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Oliver Schwarz
    Analysiertes Unternehmen: Evonik
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 22,70
    Kursziel alt: 24,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


