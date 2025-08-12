WARBURG RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Evonik von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 24,50 auf 22,70 Euro gesenkt. Im zweiten Quartal sei der Umsatz des Chemiekonzerns auf Jahressicht um elf Prozent zurückgegangen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen der für 2025 gesetzten Ziele werde zu einer schweren Aufgabe. Belastend sei, dass das Unternehmen eine optimistischere Einschätzung der Konjunktur vorgelegt habe./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 16,62EUR auf Tradegate (12. August 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Oliver Schwarz
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,70
Kursziel alt: 24,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Oliver Schwarz
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,70
Kursziel alt: 24,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte