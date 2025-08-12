WARBURG RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Evonik von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 24,50 auf 22,70 Euro gesenkt. Im zweiten Quartal sei der Umsatz des Chemiekonzerns auf Jahressicht um elf Prozent zurückgegangen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Erreichen der für 2025 gesetzten Ziele werde zu einer schweren Aufgabe. Belastend sei, dass das Unternehmen eine optimistischere Einschätzung der Konjunktur vorgelegt habe./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 16,62EUR auf Tradegate (12. August 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,70

Kursziel alt: 24,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22,70 € , was eine Steigerung von +36,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer