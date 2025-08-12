    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT
    WARBURG RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport von 310 auf 305 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister habe trotz schwächerer Volumina in der Hypothekenfinanzierung die Jahresziele bestätigt, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/edh

    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Marius Fuhrberg
    Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 305
    Kursziel alt: 310
    Währung: EUR
