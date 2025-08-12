AKTIEN IM FOKUS
Cancom-Verluste nach Zahlen ziehen Bechtle abwärts
- Cancom-Aktien fallen um 3,9% auf 22,50 Euro.
- Zweites Quartal mit roten Zahlen, Nachfrage schwach.
- Bechtle-Aktien steigen, Nachfrage erholt sich leicht.
KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Cancom haben am Dienstag mit deutlichen Abgaben auf die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters reagiert. Um die Mittagszeit büßten die Cancom-Papiere 3,9 Prozent auf 22,50 Euro ein und liegen damit aufs Jahr gesehen rund 3 Prozent im Minus. Im Sog von Cancom ging es für die Anteilsscheine des Branchenkollegen Bechtle um 2,2 Prozent nach unten.
Cancom erwirtschaftete im zweiten Quartal rote Zahlen. Die Kundenzurückhaltung insbesondere im Mittelstand hielt auch im zweiten Quartal an. Vor allem in Deutschland lief es schlecht. Das Unternehmen hatte bereits vorläufige, enttäuschend ausgefallene Zahlen zum Tagesgeschäft vorgelegt und den Ausblick gestutzt. Der Aktienkurs war daraufhin bereits Anfang August eingebrochen.
Für die Bechtle-Aktien sah es hingegen jüngst besser aus. Der MDax-Konzern sprach in der vergangenen Woche im Zuge der Veröffentlichung von Halbjahreszahlen von einer Belebung der Nachfrage nach einer längeren Flaute. Das Geschäftsvolumen zog im zweiten Quartal deutlich an, auch der Umsatz konnte etwas zulegen./edh/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 39,70 auf Tradegate (12. August 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +15,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,98 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bechtle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -3,89 %/+28,98 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bechtle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich bleibe dabei....die 45 € zum Jahresende werden klappen, auch wenn hier immer gerne Gewinne mitgenommen werden, für 2026 bin ich noch deutlich optimistischer und glaube, dass Bechtle innerhalb des MDAX zu den Gewinnern gehört (neben Aurubis und MBB)
Bechtle sichert sich Mega Auftrag für den digitalen Staat: 450 Millionen Vertrag macht Bechtle zum Schlüsselpartner der Verwaltung
vom 30.07.2025, 19:28 Uhr
Strategischer Ausbau der Low Code Plattform
Der neue Vertrag ergänzt frühere Vereinbarungen zur Bereitstellung von Appian Low Code Lizenzen und erweitert sie um die komplette Umsetzung digitaler Anwendungen. Bechtle übernimmt Entwicklung, Rollout, Betrieb und Qualitätssicherung für Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden. Die Vereinbarung läuft zunächst vier Jahre und kann um weitere zwei Jahre verlängert werden.
Öffentlicher Sektor als Wachstumstreiber
Bechtle erzielt traditionell rund ein Viertel seines Umsatzes mit staatlichen Auftraggebern. Nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Quartal 2025 setzt das Unternehmen verstärkt auf Großprojekte aus der Verwaltung, um die Jahresziele zu stützen. Politische Programme zur digitalen Souveränität und der Modernisierung staatlicher IT-Infrastruktur könnten das Geschäft weiter beflügeln.
Fortsetzung einer Erfolgsserie
Bereits 2024 hatte Bechtle einen Lizenzvertrag für Low Code Plattformen gewonnen. Ein weiterer Großauftrag über die Lieferung von Apple Hardware und Services mit einem Volumen von rund 770 Millionen Euro läuft bis Ende 2027. Mit dem neuen Rahmenvertrag baut der IT Dienstleister seine Rolle als zentraler Technologiepartner der öffentlichen Hand weiter aus. Wird Bechtle durch den 450 Millionen Vertrag langfristig zum führenden Digitalisierungsanbieter für den Staat und öffnet sich damit die Tür für weitere Milliardenprojekt
Quelle: BörsenNEWS.de
MMn sollten hier 45 € bis Jahresende möglich sein, ich sehe Bechtle als "sicheren Hafen", also eine Aktie, die konservativer ist weil sie weniger vom Zolltheater betroffen ist als andere.
LG vom Zimbo