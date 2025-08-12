Cancom-Verluste nach Zahlen ziehen Bechtle abwärts

Cancom erwirtschaftete im zweiten Quartal rote Zahlen. Die Kundenzurückhaltung insbesondere im Mittelstand hielt auch im zweiten Quartal an. Vor allem in Deutschland lief es schlecht. Das Unternehmen hatte bereits vorläufige, enttäuschend ausgefallene Zahlen zum Tagesgeschäft vorgelegt und den Ausblick gestutzt. Der Aktienkurs war daraufhin bereits Anfang August eingebrochen.

KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Cancom haben am Dienstag mit deutlichen Abgaben auf die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters reagiert. Um die Mittagszeit büßten die Cancom-Papiere 3,9 Prozent auf 22,50 Euro ein und liegen damit aufs Jahr gesehen rund 3 Prozent im Minus. Im Sog von Cancom ging es für die Anteilsscheine des Branchenkollegen Bechtle um 2,2 Prozent nach unten.

Für die Bechtle-Aktien sah es hingegen jüngst besser aus. Der MDax-Konzern sprach in der vergangenen Woche im Zuge der Veröffentlichung von Halbjahreszahlen von einer Belebung der Nachfrage nach einer längeren Flaute. Das Geschäftsvolumen zog im zweiten Quartal deutlich an, auch der Umsatz konnte etwas zulegen./edh/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 39,70 auf Tradegate (12. August 2025, 12:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +15,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,01 %. Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,98 Mrd.. Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bechtle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -3,89 %/+28,98 % bedeutet.



