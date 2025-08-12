WARBURG RESEARCH stuft Dürr auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 32,00 auf 28,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen mit Blick auf eine schwächere Auftragslage und Einmaleffekte wegen der Umstrukturierung des Anlagenbauers reduziert, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Papiere seien aber unverändert attraktiv bewertet./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 21,85EUR auf Tradegate (12. August 2025, 12:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 32,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
