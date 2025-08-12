    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Im Fadenkreuz der Börse: Renk, Rheinmetall und Hensoldt im Aktienduell

    Die Aktien der deutschen Rüstungsbranche zeigen eine beeindruckende Entwicklung. Renk, Rheinmetall und Hensoldt übertreffen seit Jahren den DAX und überzeugen auch 2025 mit starken Kursgewinnen.

    Foto: Felix Kästle/dpa

    Das heutige Aktienduell bestreiten die Rüstungsatien Rheinmetall, Hensoldt und Renk.

    Rheinmetall setzt auf die Kombination eines stabilen Rüstungsgeschäfts mit Innovationen im Automobilbereich. Die Verbindung von klassischen Ingenieursleistungen mit Hightech-Lösungen ist ein zentraler Faktor des Geschäftsmodells und macht Rheinmetall zu einem der Schwergewichte im Bereich Sicherheit und Mobilität.

    Hensoldt entwickelt und produziert Sensorik-Lösungen für Verteidigung und Sicherheit, darunter Radare, Optronik und elektronische Aufklärung, und erzielt Umsätze durch staatliche und industrielle Kunden weltweit.

    Die Renk Group produziert Antriebstechnologien wie Getriebe und Fahrwerkssysteme für militärische Fahrzeuge, Marine und Industrie und erwirtschaftet Umsätze durch globale Großprojekte und Serviceleistungen.

    In den vergangenen fünf Jahren erzielten die Aktien von Renk Group, Rheinmetall und Hensoldt beachtliche Kursgewinne: Während die Renk Group um rund 270 % zulegte, verzeichnete Rheinmetall einen Anstieg von beeindruckenden 1.900 %, Hensoldt kam auf ein Plus von etwa 415 %. Auch auf Jahressicht blieb die Entwicklung bemerkenswert: Renk steigerte sich um 134 %, Rheinmetall um 190 % und Hensoldt um 146 %.

    Seit Jahresbeginn konnten alle drei Titel weiter deutlich zulegen. Bis Mitte August 2025 stieg die Aktie der Renk Group um 232 %, Rheinmetall um 153 % und Hensoldt um 147 %. Damit bleibt Rheinmetall über den langfristigen Betrachtungszeitraum der klare Gewinner, während Renk in diesem Jahr besonders stark performte, auf längere Sicht aber hinter Rheinmetall und Hensoldt zurückbleibt. Insgesamt entwickelten sich alle drei Rüstungswerte in jedem betrachteten Zeitraum deutlich besser als der DAX.




    Verfasst von Markt Bote
